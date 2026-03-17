Це показник: експерт пояснив, чому ЗС РФ почали запускати більше білих "Шахедів"

ЗС РФ продовжують дроновий терор України, запускаючи по ній сотні ударних безпілотників різних типів. Тепер вони почали застосовувати дещо інші методи в плануванні та нанесенні ударів.

Директор безпекових програм центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук звернув увагу на ознаки, які можуть свідчити про чергову зміну тактики обстрілів і нові плани російської армії. Своєю думкою він поділився в ефірі каналу "Київ 24".

Він констатував, що напередодні вдень Київ атакували дві сотні БпЛА, які "йшли щільною зграєю".

За його словами, українці вже звикли до подібних атак, проте мало хто звернув увагу, що в наявності — нова тактика, яка дає змогу дронам прорвати українську ППО в прифронтових регіонах і "проскочити" далі.

До того ж, донедавна денні масовані атаки були рідкістю, однак, схоже, це може змінитися. Лакійчук звертає увагу, що "Шахеди", які летіли вдень по Києву, пофарбовані в білий колір.

Відео дня

"Це означає, що вони вже промислово призначені для атак у денний час, і це буде, вочевидь, ставати частіше", — констатує він.

Атака на Київ 16 березня: що відомо

Крім ударних безпілотників росіяни запустили, орієнтовно, чотири крилаті ракети по Києву. За версією одного з моніторингових каналів, у Київ могла летіти новітня крилата ракета "Виріб-30", яка за конструктивними особливостями схожа на "Іскандер", важить півтори тонни і летить на 400 км.

Повітряна тривога пролунала близько 08.35 ранку, і вже за кілька хвилин у місті почалися вибухи - ППО працювала в низці районів столиці.

Біля підніжжя Монумента Незалежності в центрі Києва було виявлено уламки безпілотника "Ланцет". На думку експерта з радіотехнологій Сергія Бескрестнова, найімовірніше, він долетів не сам, а був прикріплений до "Шахеда".

