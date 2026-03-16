Скинуті навмисно: "Флеш" пояснив, як уламки "Ланцета" могли опинитися в центрі Києва

Уранці 16 березня у ЗМІ з'явилася інформація про нібито падіння російського дрона "Ланцет" біля Монумента Незалежності в Києві.

Радник глави Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що ніякі "Ланцети" не можуть долетіти до української столиці.

За його словами, це ударні безпілотники з невеликим боєзапасом для ураження прифронтових цілей, і вони фізично не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління.

"Я вважаю, що ймовірно уламки були навмисно скинуті з "Шахедів" як частина інформаційної спеціальної операції ворога. Мені дуже шкода, що одне видання вирішило підіграти ворогу і хайпанути на цій темі, опублікувало службові фотографії поліції з місця виявлення уламків", — написав він у соцмережі. Експерт із радіотехнологій уточнив, що зараз триває збір інформації для аналізу подій, а фахівці вивчають радіосигнали, дані радіолокаційних систем (РЛС) і фотографії з дронів-перехоплювачів.

Аналогічної точки зору дотримується і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Не виключено, що росіяни скинули ці уламки дрона з ШІ, оскільки такий дрон не міг долетіти до Києва з території Росії", — зазначив він.

Зранку ресурс Defense Express опублікував фото уламків під Монументом Незалежності і написав із посиланням на власні джерела, що це саме "Ланцет" упав біля пам'ятника.

Аналітики заявили, що дрон такого типу вперше долетів до Києва, а також повідомили, що пристрій має систему "штучного інтелекту", яка дає змогу ефективно оминати перешкоди та рухатися автономно.

У вересні минулого року Бескрестнов оприлюднив фото модернізованого російського "Ланцета", оснащеного новим типом антени. За його словами, аналогічний пристрій росіяни встановлюють на свої розвідувальні безпілотники Zala. Влітку того ж року стало відомо, що військові почали оснащувати "Ланцети" новою бойовою частиною зі збільшеним зарядом вибухівки.

Нагадаємо, вранці ЗС РФ запустили по Київській області понад 30 дронів. Як заявив Юрій Ігнат, представник Повітряних сил ЗСУ, безпілотники мають канали зв'язку, mesh-мережі та інші канали зв'язку, і ворог може ними керувати.

Цього разу майже всі БпЛА вдалося збити.

Також повідомлялося, що ще відомо про ранкову атаку на Київ.