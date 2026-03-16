Сброшены намеренно: "Флэш" объяснил, как обломки "Ланцета" могли оказаться в центре Киева

Утром 16 марта в СМИ появилась информация о якобы падении российского дрона "Ланцет" у Монумента Независимости в Киеве.

Советник главы Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что никакие "Ланцеты" не могут долететь до украинской столицы.

По его словам, это ударные беспилотники с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей, и они физически не обладают таким ресурсом аккумуляторов и возможностей радиоуправления.

"Я считаю, что вероятно обломки были намеренно сброшены с "Шахедов" как часть информационной специальной операции врага. Мне очень жаль, что одно издание решило подыграть врагу и хайпануть на этой теме, опубликовал служебные фотографии полиции с места обнаружения обломков", – написал он в соцсети. Эксперт по радиотехнологиям уточнил, что сейчас продолжается сбор информации для анализа событий, а специалисты изучают радиосигналы, данные радиолокационных систем (РЛС) и фотографии с дронов-перехватчиков.

Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Не исключено, что россияне сбросили эти обломки дрона с ИИ, поскольку такой дрон не мог долететь до Киева из территории России", — отметил он.

Утром ресурс Defense Express опубликовал фото обломков под Монументом Независимости и написал со ссылкой на собственные источники, что это именно "Ланцет" упал возле памятника.

Аналитики заявили, что дрон такого типа впервые долетел до Киева, а также сообщили, что устройство имеет систему "искусственного интеллекта", которая позволяет эффективно обходить препятствия и двигаться автономно.

В сентябре прошлого года Бескрестнов обнародовал фото модернизированного российского "Ланцета", оснащенного новым типом антенны. По его словам, аналогичное устройство россияне устанавливают на свои разведывательные беспилотники Zala. Летом того же года стало известно, что военные начали оснащать "Ланцеты" новой боевой частью с увеличенным зарядом взрывчатки.

Напомним, утром ВС РФ запустили по Киевской области более 30 дронов. Как заявил Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ, беспилотники имеют каналы связи, mesh-сети и другие каналы связи, и враг может ими управлять.

В это раз почти все БпЛА удалось сбить.

