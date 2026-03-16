"Нетипичная атака" россиян: в Воздушных силах ВСУ прокомментировали утренний обстрел Киева

Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ, рассказал, что россияне запустили более 30 дронов различных типов, атакуя Киевскую область, которые было трудно подавить средствами РЭБ.

По словам Игната, оценивая утреннюю атаку 16 марта, есть плохие и хорошие новости, о которых он рассказал в эфире "Мы — Украина".

Из не очень хороших новостей, по словам представителя Воздушных сил ВСУ, что российские дроны действительно имеют каналы связи, mesh-сети и другие каналы связи и враг может ими управлять. По его словам на Киевщину летели как разведывательные, так и ударные БПЛА.

"Из хороших новостей то, что они были сбиты почти все", — рассказал Игнат.

По его словам, было сбито 194 из 211 общего количества. Сейчас работают специалисты, которые будут устанавливать, какой именно тип был беспилотников применен в этот раз. Также он подтвердил, что многие каналы и Воздушные силы писали о скоростной цели, которая напоминала крылатую ракету по параметру полета, но подробностей о ней пока мало.

"Пока информация не подтверждается, что это было: было ли это препятствие, или это была какая-то ложная цель. Тоже устанавливаем. Пока нет данных о каких-то прилетах или разрушениях по этой цели", — сказал Игнат.

Он подтвердил, что в центре Киева упали обломки российского дрона, которые будут идентифицировать, чтобы понять, каким образом противник их модернизирует.

"А противник, конечно, проводит определенную модернизацию — она не прекращается постоянно. Дроны становятся там менее заметными — их труднее подавлять средствами радиоэлектронной борьбы. Так как обычных антенн, которые были в начале вторжения, скажем, 22-й или 23-й год — там было 4 элемента на антенне, сейчас уже 16, плюс есть новейшие антенны, которые все труднее и труднее подавлять нашим ребятам", — рассказал Игнат.

Но РЭБ все же работает, потому что, как рассказал спикер, российские дроны часто не достигают своих целей и падают в безлюдной местности невредимыми.

"Враг тратит миллиарды долларов на то, чтобы модернизировать эти дроны. Он понимает, что РЭБ работает украинский, таким образом дроны надо делать значительно и значительно дороже. А в использовании их сотни и тысячи, то можно только примерно посчитать, сколько они тратят на такую модернизацию не только своих дронов, но и ракет", — пояснил Игнат.

Впоследствии стало известно, что обломки российского дрона упали в самом центре Киева.