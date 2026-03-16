"Нетипова атака" росіян: в Повітряних силах ЗСУ прокоментували ранковий обстріл Києва

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, розповів, що росіяни запустили понад 30 дронів різних типів, атакучи Київщину, які було важко подавити засобами РЕБ.

За словами Ігната, оцінюючі ранкову атаку 16 березня, є погані та хороші новини, про які він розповів в ефірі "Ми - Україна".

Із не дуже хороших новин, за словами речника Повітряних сил ЗСУ, що російські дрони дійсно мають канали зв'язку, mesh-мережі та інші канали зв'язку і ворог може ними керувати. За його словами на Київщину летіли як розвідувальні, так і ударні БПЛА.

"Із добрих новин те, що вони були збиті майже всі", — розповів Ігнат.

За його словами, було збито 194 із 211 загальної кількості. Зараз працюють фахівці, які будуть встановлювати, який саме тип був безпілотників застосований цього разу. Також він підтвердив, що багато каналів і Повітряні сили писали про швидкісну ціль, яка нагадувала крилату ракету за параметром польоту, але подробиць про неї наразі мало.

"Поки що інформація не підтверджується, що це було: чи то була перешкода, чи це була якась хибна ціль. Теж встановлюємо. Поки що немає даних про якісь прильоти чи руйнування щодо цієї цілі", - сказав Ігнат.

Він підтвердив, що в центрі Києва впали уламки російського дрона, які будуть ідентифікувати, щоб зрозуміти, яким чином противник їх модернізує.

"А противник, звісно, проводить певну модернізацію — вона не припиняється постійно. Дрони стають там менш помітними — їх важче подавляти засобами радіоелектронної боротьби. Так як звичайних антен, які були на початку вторгнення, скажімо, 22-й чи 23-й рік — там було 4 елементи на антені, зараз уже 16, плюс є новітні антени, які все важче і важче подавляти нашим ребівцям", - розповів Ігнат.

Але РЕБ все ж працює, бо, як розповів речник, російські дрони часто не досягають свої цілей і падають у безлюдній місцевості неушкодженими.

"Ворог витрачає мільярди доларів на те, щоб модернізувати ці дрони. Він розуміє, що РЕБ працює український, таким чином дрони треба робити значно і значно дорожчими. А у використанні їх сотні і тисячі, то тут можна тільки приблизно порахувати, скільки вони витрачають на таку модернізацію не лише своїх дронів, але і ракет", - пояснив Ігнат.

