Взрывы в Киеве: столицу атакуют "шахеды", работает ПВО, — Кличко

В Киеве слышны звуки взрывов на фоне атаки россиян. Мэр столицы призвал киевлян находиться в укрытиях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на Оболони работают силы ПВО и призвал киевлян находиться в укрытиях.

Также звуки работы ПВО слышны на Левом берегу Киева. Воздушная тревога прозвучала около 08.35 утра.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", — сообщили в КГВА.

"В самом центре столицы упали обломки БпЛА. Пожара и пострадавших нет. Вражеская атака на Киев продолжается", — сообщил Виталий Кличко около 09.18.

Фокус писал, что от вражеского обстрела, который произошел в ночь на 14 марта, пострадали 15 жителей Киевщины. Количество погибших возросло до 4 человек. Последствия атаки зафиксированы в четырех районах области, больше всего повреждений в Обуховском и Броварском районах.

Відео дня

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удалось деоккупировать значительную территорию в результате контрнаступательных операций. Благодаря таким действиям военным пока было освобождено более 400 км² украинской территории.