Вибухи у Києві: столицю атакують "шахеди", працює ППО, — Кличко

В Києві чути звуи вибухів на тлі атаки росіян. Мер столиці закликав киян перебувати в укриттях.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Оболоні працюють сили ППО та закликав киян перебувати в укриттях.

Також звуки роботи ППО чути на Лівому березі Києва. Повітряна тривога пролунала близько 08.35 ранку.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", — повідомили в КМВА.

"У самому центрі столиці впали уламки БпЛА. Пожежі та постраждалих немає. Ворожа атака на Київ триває", — повідомив Віталій Кличко близько 09.18.

Фокус писав, що від ворожого обстрілу, який стався у ніч на 14 березня, постраждали 15 жителів Київщини. Кількість загиблих зросла до 4 людей. Наслідки атаки зафіксовані у чотирьох районах області, найбільше пошкоджень у Обухівському та Броварському районах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося деокупувати значну територію внаслідок контрнаступальних операцій. Завдяки таким діям військовим наразі було звільнено понад 400 км² української території.