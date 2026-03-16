Обломки дрона упали на Майдане возле монумента Независимости: какие последствия атаки на Киев (видео)

Российские оккупанты утром 16 марта атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами. В нескольких районах было зафиксировано падение обломков.

В частности, обломки "Шахеда" упали вблизи монумента Независимости на Майдане Независимости в самом центре Киева. Об этом сообщают "Новости. LIVE".

На Майдане работают криминалисты, которые устанавливают тип беспилотника. Сама стела Независимости не пострадала от падения дрона.

Зато падение беспилотников было зафиксировано в ряде районов.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что обломки БПЛА упали в центре столицы, не уточняя, шла ли речь о Майдане или нет. Зато глава КГВА Тимур Ткаченко информировал об атаке в Шевченковском районе: обошлось без пострадавших. Майдан Независимости находится в Шевченковском районе столицы.

Также и Кличко, и Ткаченко сообщили о падении обломков в Соломенском районе: по версии городского головы, обломки упали на территорию нежилой застройки, по версии главы КГГА — на открытой местности.

В Святошинском районе из-за падения обломков произошло возгорание травы.

Информации о пострадавших или погибших от утренней атаки пока нет.

Ранее Фокус сообщал, что кроме ударных беспилотников россияне запустили, ориентировочно, четыре крылатые ракеты по Киеву. По версии одного из мониторинговых каналов, в Киев могла лететь новейшая крылатая ракета "Изделие-30", которая по конструктивным особенностям похожа на "Искандер", весит полторы тонны и летит на 400 км.

Воздушная тревога прозвучала около 08.35 утра, и уже через несколько минут в городе начались взрывы — ПВО работала в ряде районов столицы.

Фокус также сообщал, что от вражеского обстрела, который произошел в ночь на 14 марта, пострадали 15 жителей Киевщины. Количество погибших возросло до 4 человек. Последствия атаки зафиксированы в четырех районах области, больше всего повреждений в Обуховском и Броварском районах.