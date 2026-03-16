Уламки дрона впали на Майдані біля монумента Незалежності: які наслідки атаки на Київ (відео)

Російські окупанти вранці 16 березня атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами. У декількох районах було зафіксовано падіння уламків.

Зокрема, уламки "Шахеда" впали поблизу монументу Незалежності на Майдані Незалежності в самому центрі Києва. Про це повідомляють "Новини. LIVE".

На Майдані працюють криміналісти, які встановлюють тип безпілотника. Сама стела Незалежності не постраждала від падіння дрона.

Натомість падіння безпілотників було зафіксовано у низці районів.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що уламки БПЛА впали в центрі столиці, не уточнюючи, чи йшлося про Майдан, чи ні. Натомість голова КМВА Тимур Ткаченко інформував про атаку в Шевченківському районі: обійшлося без постраждалих. Майдан Незалежності знаходиться в Шевченківському районі столиці.

Також і Кличко, і Ткаченко повідомили про падіння уламків у Солом'янському районі: за версією міського голови, уламки впали на територію нежитлої забудови, за версією голови КМВА — на відкритій місцевості.

У Святошинському районі через падіння уламків сталося загоряння трави.

Інформації щодо постраждалих чи загиблих від ранкової атаки наразі немає.

Раніше Фокус повідомляв, що крім ударних безпілотників росіяни запустили, орієнтовно, чотири крилаті ракети по Києву. За версією одного з моніторингових каналів, до Києва могла летіти новітня крилата ракета "Ізделіє-30", яка за конструктивними особливостями схожа на "Искандер", важить півтори тонни та летить на 400 км.

Повітряна тривога пролунала близько 08.35 ранку, і вже за декілька хвилин у місті почалися вибухи — ППО працювала в низці районів столиці.

Фокус також повідомляв, що від ворожого обстрілу, який стався у ніч на 14 березня, постраждали 15 жителів Київщини. Кількість загиблих зросла до 4 людей. Наслідки атаки зафіксовані у чотирьох районах області, найбільше пошкоджень у Обухівському та Броварському районах.