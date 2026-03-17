Это показатель: эксперт объяснил, почему ВС РФ начали запускать больше белых "Шахедов"
ВС РФ продолжают дроновый террор Украины, запуская по ней сотни ударных беспилотников разных типов. Теперь они начали применять несколько иные методы в планировании и нанесении ударов.
Директор программ безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI" Павло Лакийчук обратил внимание на признаки, которые могут свидетельствовать об очередном изменении тактики обстрелов и новых планах российской армии. Своим мнением он поделился в эфире канала "Киев 24".
Он констатировал, что накануне днем Киев атаковали две сотни БпЛА, которые "шли плотной стаей".
По его словам, украинцы уже привыкли к подобным атакам, однако мало кто обратил внимание, что налицо — новая тактика, которая позволяет дронам прорвать украинскую ПВО в прифронтовых регионах и "проскочить" дальше.
К тому же, до недавних пор дневные массированные атаки были редкостью, однако, похоже, это может измениться. Лакийчук обращает внимание, что "Шахеды", которые летели днем по Киеву, окрашены в белый цвет.
"Это значит, что они уже промышленно предназначены для атак в дневное время, и это будет, очевидно, становиться чаще", — констатирует он.
Атака на Киев 16 марта: что известно
Кроме ударных беспилотников россияне запустили, ориентировочно, четыре крылатые ракеты по Киеву. По версии одного из мониторинговых каналов, в Киев могла лететь новейшая крылатая ракета "Изделие-30", которая по конструктивным особенностям похожа на "Искандер", весит полторы тонны и летит на 400 км.
Воздушная тревога прозвучала около 08.35 утра, и уже через несколько минут в городе начались взрывы — ПВО работала в ряде районов столицы.
Возле подножия Монумента Независимости в центре Киева были обнаружены обломки беспилотника "Ланцет". По мнению эксперта по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова, скорее всего, он долетел не сам, а был прикреплен к "Шахеду".
