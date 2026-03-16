БпЛА нового уровня: украинские разработчики представили "Бебрадрон" (фото, видео)

Украинская инженерная компания BlueBird Tech создала тактический беспилотный летательный ударный аппарат самолетного типа под названием "Бебрадрон".

Он предназначен для выполнения тактических задач на средних дистанциях в качестве ударной платформы, пишет "Милитарный". Все усовершенствования инженеры BlueBird Tech проводили в тесном сотрудничестве с Силами обороны Украины, поэтому новации учитывают актуальные боевые условия.

"Самолетный" формат БпЛА обеспечивает его длительный полет и возможность нести нагрузку, поэтому он эффективен в тактических операциях в полевых условиях.

Технические характеристики "Бебрадрона"

Конструция этого БпЛА сочетает в себе мобильность, быстрое развертывание и возможность адаптации под разные миссии.

Продолжительность полета – до 40 минут;

Тактический радиус – до 40 км;

Крейсерская скорость – 80 км/ч, максимальная – 150 км/ч.

Полезная нагрузка – до 9 кг.

Разработчики увеличили полезную нагрузку с 3 до 9 кг и сейчас работают над дальнейшим наращиванием ударных возможностей "Бебрадрона".

Фото: BlueBird Tech

Дрон интегрирует спутниковые каналы Starlink и Сайнлинк, а также различные варианты ППРЧ, что обеспечивает стабильное управление даже в зоне активного радиоэлектронного воздействия. Он становится менее заметным для вражеских средств РЭБ, а следовательно, более эффективным в боевых задачах.

"Бебрадрон" оснащен GPS-навигацией, что обеспечивает стабильное удержание маршрута и точность полета. Оператор получает видео и телеметрию в реальном времени, что позволяет оперативно корректировать действия.

Управление осуществляется вручную, а запуск производится с компактной пневматической катапульты, обеспечивающей быстрое развертывание комплекса.

Дрон имеет камуфляжную окраску и надпись "БЕБРАДРОН" на крыле, что позволяет украинским пилотам легко отличать "свои" БпЛА от чужих в воздухе. Сверху принт — в темно-зеленых оттенках, снизу — в бело-голубых.

""Бебрадрон" является примером современной украинской разработки, отвечающей требованиям современности. Он сочетает грузоподъемность, быстроту и мобильность, что делает платформу эффективной для точечных задач в полевых условиях. Подобные решения формируют новое поколение беспилотных систем, где самолет дрон становится неотъемлемой частью современной обороны и технологического преимущества на поле боя", — резюмируют обозреватели.

Напомним, в начале марта украинская компания Tencore объявила о создании нового минирующего модуля для наземного дрона TerMIT 2.0. Сейчас модуль адаптирован под противотанковые мины ТМ-62 с вместимостью до 20 единиц.

Также сообщалось, что в Украине показали новый двухфюзеляжный дрон BLITZ-2. Двухфюзеляжная конструкция предоставляет ряд преимуществ, в частности в размещении боевой нагрузки.