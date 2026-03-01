В Украине показали новый двухфюзеляжный дрон BLITZ-2: чем он особенный и на что способен (видео)
Компания-производитель дрона BLITZ-2 утверждает, что ее новый беспилотник можно запускать с неподготовленных платформ. Двухфюзеляжная конструкция предоставляет ряд преимуществ, в частности в размещении боевой нагрузки.
Новый дрон BLITZ-2 компания Global Mark показала в соцсетях. Производитель рассказывает, что этот беспилотный летательный аппарат создан для выполнения широкого спектра задач, в частности может вести разведку и наносить высокоточные удары по целям.
Среди преимуществ BLITZ-2 компания-производитель отмечает его компактность и мобильность, скорость до 160 км/ч, возможность запуска с неподготовленных площадок и простоту использования.
Характеристики дрона BLITZ-2
В ролике можно увидеть, что БПЛА имеет лыжное шасси. Обозреватели издания "Милитарный" отмечают, что конструкция двухфюзеляжного дрона обеспечивает несколько преимуществ:
- повышенную устойчивость в полете;
- лучшее распределение нагрузки между элементами;
- возможность разместить между фюзеляжами габаритной или модульной полезной нагрузки;
- аэродинамическую эффективность;
- упрощение интеграции различных типов полезной и боевой нагрузки без значительного изменения центра масс.
Обозреватели предположили, что BLITZ-2 был разработан на базе конструктивных элементов предыдущей модели BLITZ, разработанной для борьбы с медленными высотными вражескими целями, такими как российские дроны-разведчики "Zala" и "Supercam". На выставке безопасности Security 2.0 2025 производитель рассказывал, что BLITZ имеет размах крыльев 1,5 метра, длину 1,1 метра и вес 5 кг, максимальную высоту полета до 4 000 метров с радиусом действия 30-100 км, скорость от 90 до 130 км/ч, а продолжительность полета — до часа.
Напомним, 27 февраля Фокус рассказывал о новых дронах ВСУ, похожих на ирано-российские "Шахеды", которые дважды атаковали Татарстан. Вражеские "Шахеды" внешне напоминают в частности беспилотники "Рубака", "Батяр" и UAS SETH от украинских производителей.
Информационное агентство Reuters 24 февраля писало, что за время полномасштабной российско-украинской войны потери от дронов выросли с 10% до 80%.