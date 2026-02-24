Потери от дронов выросли с 10% до 80%: как изменилась война с 2022 года

Доля потерь, вызванных ударами дронов, выросла с менее чем 10% в 2022 году до 80% в прошлом году, свидетельствуют аналитики Французского института международных отношений. Беспилотники фактически изменили правила войны, сделав передвижение техники и эвакуацию все более опасными.

Небольшие, но смертоносные дроны с видом от первого лица сейчас доминируют в небе над полями сражений Украины, сообщает Reuters. Это делает движение бронетехники чрезвычайно рискованным, отметил Богданов, старший сержант 127-й отдельной механизированной Харьковской бригады.

Противостояния, когда тяжелая бронетехника вела ожесточенные сражения, словно боксеры обменивались ударами на ринге спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения, практически невозможны.

"Килл-зона" вдоль всего фронта

"Они не выйдут на открытое поле: их будут атаковать дроны FPV", — сказал 36-летний мужчина, который пользуется военным позывным "Бодя".

Традиционная военная тактика перевернулась "с ног на голову", поскольку технологии заставили обе стороны делать новые расчеты на поле боя. Тысячи высокоточных дронов, которые часто стоят всего несколько сотен долларов за штуку, ежедневно блуждают в небе над "килл-зоной" вдоль 1200-километрового фронта.

К ним присоединяется растущий спектр более мощных дронов, способных летать дальше и перевозить более тяжелую полезную нагрузку. Постоянная угроза с неба делает практически любое движение, от ротации войск и эвакуации до танковых штурмов, все более смертоносным.

Согласно отчету Французского института международных отношений, опубликованному в этом месяце, количество жертв, вызванных дронами, выросло с менее чем 10% от общего количества в 2022 году до 80% в прошлом году. Значительная часть войны превратилась в "воздушный бой".

Дроны и эвакуация

Это часть новой логики ведения войны, которая определяется скоростью инноваций, быстрой адаптацией и технологической интеграцией, которая будет включать другие технологии, в частности искусственный интеллект. Многие солдаты рассказывают, что их ошеломила скорость и маневренность летательных аппаратов в виде от первого лица. Кадры их ударов теперь переполняют социальные сети.

Наземные дроны все чаще используются для задач, начиная от логистики и заканчивая эвакуацией, чтобы минимизировать потери. Более долгое время эвакуации является еще одним потенциально фатальным последствием расширения "килл-зоны".

Угроза для транспортных средств от дронов увеличила среднее время медицинской эвакуации более чем на три дня. Это противоречит так называемому "золотому часу" боевой медицины — это 60-минутное окно, когда медицинское вмешательство является критически важным для спасения жизни бойца.

Напомним, что переломным моментом в российско-украинской войне стало массовое и системное применение беспилотников. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года дроновые технологии прошли стремительную трансформацию. Из вспомогательных средств разведки они превратились в ключевые боевые инструменты.

Ранее мы также информировали, что министр обороны Михаил Федоров в обращении по случаю годовщины вторжения очертил шаги для достижения победы.