Втрати від дронів зросли з 10% до 80%: як змінилася війна з 2022 року

Частка втрат, спричинених ударами дронів, зросла з менш ніж 10% у 2022 році до 80% минулого року, свідчать аналітики Французького інституту міжнародних відносин. Безпілотники фактично змінили правила війни, зробивши пересування техніки й евакуацію дедалі небезпечнішими.

Невеликі, але смертоносні дрони з видом від першої особи зараз домінують у небі над полями битв України, повідомляє Reuters. Це робить рух бронетехніки надзвичайно ризикованим, зазначив Богданов, старший сержант 127-ї окремої механізованої Харківської бригади.

Протистояння, коли важка бронетехніка вела запеклі битви, немов боксери обмінювалися ударами на рингу через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення, практично неможливі.

"Кілл-зона" вздовж всього фронту

"Вони не вийдуть на відкрите поле: їх будуть атакувати дрони FPV", – сказав 36-річний чоловік, який користується військовим позивним "Бодя".

Традиційна військова тактика перевернулася "з ніг на голову", оскільки технології змусили обидві сторони робити нові розрахунки на полі бою. Тисячі високоточних дронів, які часто коштують лише кілька сотень доларів за штуку, щодня блукають небом над "кілл-зоною" вздовж 1200-кілометрового фронту.

До них приєднується зростаючий спектр потужніших дронів, здатних літати далі та перевозити важче корисне навантаження. Постійна загроза з неба робить практично будь-який рух, від ротації військ та евакуації до танкових штурмів, дедалі смертоноснішим.

Згідно зі звітом Французького інституту міжнародних відносин, опублікованим цього місяця, кількість жертв, спричинених дронів, зросла з менш ніж 10% від загальної кількості у 2022 році до 80% минулого року. Значна частина війни перетворилася на "повітряний бій".

Дрони та евакуація

Це частина нової логіки ведення війни, яка визначається швидкістю інновацій, швидкою адаптацією та технологічною інтеграцією, яка включатиме інші технології, зокрема штучний інтелект. Багато солдатів розповідають, що їх приголомшила швидкість та маневреність літальних апаратів в видом від першої особи. Кадри їхніх ударів тепер переповнюють соціальні мережі.

Наземні дрони все частіше використовуються для завдань, починаючи від логістики і закінчуючи евакуацією, щоб мінімізувати втрати. Довший час евакуації є ще одним потенційно фатальним наслідком розширення «кілл-зони».

Загроза для транспортних засобів від дронів збільшила середній час медичної евакуації на понад три дні. Це суперечить так званій "золотій годині" бойової медицини – це 60-хвилинне вікні, коли медичне втручання є критично важливим для порятунку життя бійця.

