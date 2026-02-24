Федоров опублікував "план війни": які три цілі досягне Україна і яка роль "Лютого" та "Фламінго"

Міністр оборони Михайло Федоров написав звернення до українців на річницю 24 лютого, у якому описав кроки України для перемоги у війні. На відео, яким ілюстрували план, фігурували ударні дрони "Лютий" та крилаті ракети "Фламінго", і також інша зброя, яку Збройні сили отримали протягом останніх років. Який план війни запропонував глава Міноборони?

Україна прагне отримати мир, але Росія не планує завершувати війну, тому Міністерство оборони отримало завдання створити такий план війни, щоб примусити росіян поступитись, ідеться у дописі Федорова. Міністр опублікував план з трьох пунктів та розгорнуто пояснив, що робитимуть Сили оборони для досягнення поставлених цілей. Три основні цілі — закриття неба, знешкодження солдатів та техніки ЗС РФ, знищення економіки противника.

Міністр Федоров написав, що на четвертий рік повномасштабного вторгнення, бачачи впертість РФ, президент Зеленський дав завдання створити план війни. Кожен пункт плану ілюструється відповідними кадрами відео, які показують, ймовірно, яким чином він виконуватиметься.

Відео дня

План війни від Федорова:

Закриття неба. Міністр пояснив, що мета — виявляти 100% повітряних цілей та збивати 95% ракет та дронів ЗС РФ, які б'ють по інфраструктурі та житлових будинках. Щоб досягнути цієї мети, створюють багаторівневу систему "малої" ППО та масштабують перехоплювачі. Зупинка ЗС РФ на землі, у воді та у кіберпросторі. Федоров пояснив, що на сьогодні Кремль платить 156 російськими солдатами за окупацію 1 кв. км України. Мета — "мінус" 200 росіян на 1 кв. км. Ціль ілюструється серією відео з ударних дронів, які раз за разом влучають по військовій техніці РФ. Знищення економічних ресурсів РФ. Наголошується, що для того, щоб росіяни передумали воювати, потрібно зменшити фінансові спроможності. І для цього Україна вибиватиме російський тіньовий флот та битиме по нафтовій галузі. У момент, коли відео показує третій пункт плану війни, на екрані з'являються українські оператори БпЛА, у нічне небо злітає дрон Ан-196 "Лютий" і стартують крилаті ракети "Фламінго" (архівні записи).

Посадовець коротко описав, як Україна на практиці досягатиме поставлених цілей. На думку Федорова, допоможе партнерство з Заходом з виробництва зброї та виплат бійцям, виграш у технологічних перегонах з росіянами й подальший розвиток "математики війни", коли воїни отримують єБали за кожне успішне відпрацювання.

Річниця 24 лютого — деталі

Фокус писав про звернення українських топпосадовців з нагоди річниці 24 лютого. Зранку з'явилось звернення президента Володимира Зеленського, який показав таємний бункер на Банковій та згадав перші години повномасштабного вторгнення. З його слів, саме звідти він говорив з тодішнім президентом США Джо Байденом, який запропонував термінову евакуацію, але почув відмову.

Крім того, зранку ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також опублікував власний короткий текст, присвяченій річниці 24 лютого. Колишній очільник армії написав, що головна зброя українців це єдність і що у світі досі є політики, які думають не боротись зі злом, а хочуть його задобрити та підкупити.

Нагадуємо, 23 лютого Фокус розповів про те, як змінились українські діпстрайки протягом 4 років війни. Крім того, того змінився арсенал ЗСУ: яка зброя надійшла в українську армію з 2022 по 2026 роки.