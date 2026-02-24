Федоров опубликовал "план войны": какие три цели достигнет Украина и какова роль "Лютого" и "Фламинго"

Министр обороны Михаил Федоров написал обращение к украинцам на годовщину 24 февраля, в котором описал шаги Украины для победы в войне. На видео, которым иллюстрировали план, фигурировали ударные дроны "Лютый" и крылатые ракеты "Фламинго", а также другое оружие, которое Вооруженные силы получили в последние годы. Какой план войны предложил глава Минобороны?

Украина стремится получить мир, но Россия не планирует завершать войну, поэтому Министерство обороны получило задание создать такой план войны, чтобы заставить россиян уступить, говорится в заметке Федорова. Министр опубликовал план из трех пунктов и развернуто объяснил, что будут делать Силы обороны для достижения поставленных целей. Три основные цели — закрытие неба, обезвреживание солдат и техники ВС РФ, уничтожение экономики противника.

Министр Федоров написал, что на четвертый год полномасштабного вторжения, видя упрямство РФ, президент Зеленский дал задание создать план войны. Каждый пункт плана иллюстрируется соответствующими кадрами видео, которые показывают, вероятно, каким образом он будет выполняться.

Відео дня

План войны от Федорова:

Закрытие неба. Министр пояснил, что цель — выявлять 100% воздушных целей и сбивать 95% ракет и дронов ВС РФ, которые бьют по инфраструктуре и жилым домам. Чтобы достичь этой цели, создают многоуровневую систему "малой" ПВО и масштабируют перехватчики. Остановка ВС РФ на земле, в воде и в киберпространстве. Федоров пояснил, что на сегодня Кремль платит 156 российскими солдатами за оккупацию 1 кв. км Украины. Цель — "минус" 200 россиян на 1 кв. км. Цель иллюстрируется серией видео с ударных дронов, которые раз за разом попадают по военной технике РФ. Уничтожение экономических ресурсов РФ. Отмечается, что для того, чтобы россияне передумали воевать, нужно уменьшить финансовые возможности. И для этого Украина будет выбивать российский теневой флот и бить по нефтяной отрасли. В момент, когда видео показывает третий пункт плана войны, на экране появляются украинские операторы БпЛА, в ночное небо взлетает дрон Ан-196 "Лютый" и стартуют крылатые ракеты "Фламинго" (архивные записи).

Чиновник кратко описал, как Украина на практике будет достигать поставленных целей. По мнению Федорова, поможет партнерство с Западом по производству оружия и выплат бойцам, выигрыш в технологической гонке с россиянами и дальнейшее развитие "математики войны", когда воины получают еБалы за каждую успешную отработку.

Годовщина 24 февраля — детали

Фокус писал об обращении украинских топ-чиновников по случаю годовщины 24 февраля. Утром появилось обращение президента Владимира Зеленского, который показал тайный бункер на Банковой и вспомнил первые часы полномасштабного вторжения. По его словам, именно оттуда он говорил с тогдашним президентом США Джо Байденом, который предложил срочную эвакуацию, но услышал отказ.

Кроме того, утром экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также опубликовал собственный короткий текст, посвященной годовщине 24 февраля. Бывший глава армии написал, что главное оружие украинцев это единство и что в мире до сих пор есть политики, которые думают не бороться со злом, а хотят его задобрить и подкупить.

Напоминаем, 23 февраля Фокус рассказал о том, как изменились украинские дипстрайки в течение 4 лет войны. Кроме того, того изменился арсенал ВСУ: какое оружие поступило в украинскую армию с 2022 по 2026 годы.