"Мне нужно оружие, а не такси": Зеленский впервые показал свой бункер (видео)

Президент Украины записал особое обращение к соотечественникам в четвертую годовщину полномасштабного вторжения ВС РФ. Владимир Зеленский также впервые показал бункер, в котором работает во время воздушных атак и общается с мировыми лидерами.

"Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, — здесь были первые мои разговоры с лидерами мира в начале войны. Я здесь говорил с президентом Байденом и именно здесь услышал: "Владимир, есть угроза, вам надо срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь". И я здесь ответил, что мне нужно оружие, а не такси", — рассказал Зеленский, показывая длинные коридоры под землей и небольшие комнаты для совещаний, где проходят рабочие встречи, когда в привычных офисах быть невозможно из-за безопасности.

Он напомнил, что в день полномасштабного вторжения страшно было всем, но "наши люди не подняли белый флаг, а защищали сине-желтый".

"Все понимали: каждое завтра надо добывать. Украина должна была стоять, стоять государство вопреки всему. И несмотря ни на что должна была работать наша Украина. Многое делалось именно здесь — мы никогда раньше не показывали этот объект. Сейчас он пустой, понятно, а в начале войны... в начале войны здесь были сотни людей. Я работал здесь, потом я поднимался наверх, я обращался к вам, к людям. Здесь была наша команда, правительство, ежедневные совещания с военными, звонки, поиск решений — все необходимое для того, чтобы Украина выстояла", — сказал Зеленский, идя по длинному коридору.

По его словам, в бункере бывало "по-разному": "Здесь звучала и официальная речь, и нелитературная, потому что каждый пакет помощи, каждые санкции против России, каждую партию оружия — все это надо было реально... реально выгрызать. Выгрызать веру в Украину. Сделать так, чтобы мир включился".

Он также напомнил о потерях и пережитом, отметив, что даже в этом протяженном тоннеле "не вместить и миллионную часть той боли, которую Украина пережила за это время. Боли, которую Россия принесла в каждую нашу семью, в каждое украинское сердце".

"Но все это время мы не даем гневу съесть нас изнутри, украинцы превращают собственную ярость в энергию для борьбы и доказывают: можно заставить нас спуститься в хранилище, но невозможно загнать Украину под землю навсегда. Мы непременно поднимаемся, возвращаемся, мы продолжаем бороться, потому что боремся мы за жизнь. За право стоять на своей земле, дышать своим воздухом. И Украина хорошо знает эти ощущения, когда несмотря ни на что после отбоя мы поднимаемся наверх и когда из бомбоубежища вместе с нами поднимается надежда, летит к небу всегда, когда вверх поднимается украинский флаг — когда он возвращался и возвращается туда, где должен быть по праву", — сказал Зеленский, отметив, что когда-то хочет прийти сюда с президентом США, чтобы показать на кого действительно надо давить для окончания войны с Россией.

Поднявшись из бункера в Офис президента, Зеленский возложил цветы к импровизированному мемориалу на Майдане Независимости и закончил речь возле Софии Киевской, напомнив, что агрессия Россия длится не с 2022 года, а гораздо дольше, и поэтому столько раундов переговоров и "битва за каждое слово, за каждый пункт, за реальные гарантии безопасности, чтобы соглашение было сильным".

"История смотрит на нас внимательно. Соглашение должно быть не просто подписано, должно быть принято — принято украинцами", — сказал президент Украины.

Напомним, в интервью Financial Times Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас давление Трампа на Киев относительно уступок значительно превышает давление на Москву и призвал Вашингтон бить по "кошельку" Кремля.

И в этом же интервью Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Россия не хочет завершения войны и пытается ослабить переговорные позиции Киева, манипулируя международными лидерами, включая президента США Дональда Трампа.