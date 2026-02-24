"Мені потрібна зброя, а не таксі": Зеленський вперше показав свій бункер (відео)

Президент України записав особливе звернення до співвітчизників у четверту річницю повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Володимир Зеленський також вперше показав бункер, у якому працює під час повітряних атак та спілкується зі світовими лідерами.

"Цей кабінет, ця маленька кімната в бункері на Банковій, – тут були перші мої розмови з лідерами світу на початку війни. Я тут говорив із президентом Байденом і саме тут почув: "Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти". І я тут відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі", — розповів Зеленський, показуючи довгі коридори під землею та невеличкі кімнати для нарад, де відбуваються робочі зустрічі, коли у звичних офісах бути неможливо з огляду безпеки.

Він нагадав, що в день повномасштабного вторгнення страшно було усім, але "наші люди не підняли білий прапор, а захищали синьо-жовтий".

"Всі розуміли: кожне завтра треба здобувати. Україна повинна була стояти, стояти держава попри все. І попри все мала працювати наша Україна. Багато що робилося саме тут – ми ніколи раніше не показували цей об’єкт. Зараз він порожній, зрозуміло, а на початку війни… на початку війни тут були сотні людей. Я працював тут, потім я підіймався наверх, я звертався до вас, до людей. Тут була наша команда, уряд, щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень – усе необхідне для того, аби Україна вистояла", — сказав Зеленський, йдучи довгим коридором.

За його словами, у бункері бувало "по-різному": "Тут звучала і офіційна мова, і нелітературна, бо кожен пакет допомоги, кожні санкції проти Росії, кожну партію зброї – усе це треба було реально… реально вигризати. Вигризати віру в Україну. Зробити так, аби світ включився".

Він також нагадав про втрати та пережите, зауваживши, що навіть у цьому протяжному тунелі "не вмістити і мільйонну частину того болю, який Україна пережила за цей час. Болю, який Росія принесла в кожну нашу родину, в кожне українське серце".

"Але весь цей час ми не даємо гніву з’їсти нас зсередини, українці перетворюють власну лють на енергію для боротьби й доводять: можна змусити нас спуститись у сховище, але неможливо загнати Україну під землю назавжди. Ми неодмінно підіймаємось, повертаємось, ми продовжуємо боротися, бо боремось ми за життя. За право стояти на своїй землі, дихати своїм повітрям. І Україна добре знає ці відчуття, коли попри все після відбою ми піднімаємося нагору й коли з бомбосховища разом із нами підіймається надія, летить до неба завжди, коли вгору здіймається український прапор – коли він повертався і повертається туди, де має бути по праву", — сказав Зеленський, зауваживши, що колись хоче прийти сюди із президентом США, що показати на кого справді треба тиснути задля закінчення війни з Росією.

Піднявшись з бункера в Офіс президента, Зеленський поклав квіти до імпровізованого меморіалу на Майдані Незалежності та закінчив промову біля Софії Київської, нагадавши, що агресія Росія триває не з 2022 року, а набагато довше, і тому тому стільки раундів перемовин і "битва за кожне слово, за кожен пункт, за реальні гарантії безпеки, щоб угода була сильною".

"Історія дивиться на нас уважно. Угода має бути не просто підписана, має бути прийнята – прийнята українцями", — сказав президент України.

Нагадаємо, в інтерв'ю Financial Times Володимир Зеленський підкреслив, що зараз тиск Трампа на Київ щодо поступок значно перевищує тиск на Москву та закликав Вашингтон бити по "гаманцю" Кремля.

І в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Росія не хоче завершення війни і намагається послабити переговорні позиції Києва, маніпулюючи міжнародними лідерами, включно з президентом США Дональдом Трампом.