Залужный написал обращение по случаю годовщины 24 февраля и объяснил, какое главное оружие украинцев

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а сегодня — посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный написал короткое обращение к украинцам по случаю годовщины 24 февраля. Чиновник вспомнил первые часы вторжения Российской Федерации и о том, как украинцы продолжают борьбу, несмотря на влияние российской пропаганды. Что решил сказать Залужный на 4 годовщину вторжения?

В заметке экс-командующего ВСУ, которая появилась в Telegram-канале утром 24 февраля, говорится об истории войны, которую будут писать в будущем, и главным в ней будут подвиги "мужественных и мудрых людей", которые спасли государство. Залужный перечислил препятствия, вопреки которым украинцы продолжают борьбу, и заявил, что главное украинское оружие — это единство.

Залужный, среди прочего, вспомнил о том, какая-то часть мира до сих пор надеется, что "зло можно накормить и успокоить" и что такую ошибку уже делали 100 лет назад. Также пояснил, что борьба украинцев продолжается, хоть на них и пытаются повлиять "уныние, обман и политические манипуляции". По мнению генерала, граждане защитили жизнь и государство от "исконных врагов" и от "предателей и коррупционеров".

Відео дня

"В четыре часа утра 24 февраля 2022 года свежий морозный воздух нашей мирной, спящей страны разрезал страшный грохот ракет и бомб врага. Этот враг пришел нас убивать. Однако нас уже не сломить и не обмануть, потому что выбора у нас нет. Наше главное оружие — наше единство", — говорится в заметке Залужного.

Годовщина 24 февраля — заявление Залужного на 4 годовщину вторжения Фото: Скриншот

Годовщина 24 февраля — какие итоги 4 лет войны

Отметим, по случаю годовщины 24 февраля Фокус рассказал о развитии украинской военной техники в течение 4 лет войны и о том, как от нулевых возможностей дальнобойных ударов по РФ Украина перешла к дипстрайкам на 2 тыс. км. Медиа напомнило, что в первые дни и месяцы вторжения ВСУ воевали советским оружием, а патроны к нему быстро заканчивались. В конце весны партнеры начали предоставлять Украине первую западную артиллерию калибра НАТО, а со временем украинская армия начала получать бронетехнику и снаряды собственного производства. Что касается дипстрайков, то первые подтвержденные удары вглубь территории РФ появились осенью 2023 года — тогда загорелись первые нефтеперерабатывающие заводы РФ. На сегодня ракеты ВСУ достают до полигона в Катустином Яру и завода в Уоткинске, который выпускает ракеты "Искандер".

Между тем в феврале появилась статья агентства AP на основе разговора с Залужным, в которой он рассказал о недоразумениях с СБУ и президентом Украины Владимиром Зеленским. Выяснилось, что работники спецслужб нашли тайный штаб главнокомандующего и зашли туда под предлогом обыска по постороннему уголовному делу. Кроме того, по словам генерала, контрнаступление в 2023 году пошло не по его плану, поскольку решили поделить ресурсы между тремя направлениями, а не сосредоточиться на основном.

Напоминаем, по случаю годовщины 24 февраля Фокус собрал мнения политологов и международных экспертов, которые проанализировали текущую ситуацию, в которой оказалась Украина на 4 году вторжения.