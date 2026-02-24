Залужний написав звернення з нагоди річниці 24 лютого та пояснив, яка головна зброя українців

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а сьогодні — посол України у Британії, Валерій Залужний написав коротке звернення до українців з нагоди річниці 24 лютого. Посадовець згадав перші години вторгнення Російської Федерації й про те, як українці продовжують боротьбу попри впливи російської пропаганди. Що вирішив сказати Залужний на 4 річницю вторгнення?

У дописі екскомандувача ЗСУ, який з'явився у Telegram-каналі зранку 24 лютого, ідеться про історію війни, яку писатимуть у майбутньому, і головним у ній будуть подвиги "мужніх і мудрих людей", які врятували державу. Залужний перелічив перешкоди, всупереч яким українці продовжують боротьбу, і заявив, що головна українська зброя — це єдність.

Залужний, серед іншого, згадав про те, якась частина світу досі сподівається, що "зло можна нагодувати й заспокоїти" і що таку помилку вже робили 100 років тому. Також пояснив, що боротьба українців триває, хоч на них і намагаються вплинути "зневіра, обман і політичні маніпуляції". На думку генерала, громадяни захистили життя та державу від "споконвічних ворогів" та від "зрадників та корупціонерів".

"О четвертій годині ранку 24 лютого 2022 року свіже морозне повітря нашої мирної країни, що спала, розрізав страшний гуркіт ракет і бомб ворога. Цей ворог прийшов нас вбивати. Проте нас вже не зламати і не обдурити, бо вибору в нас немає. Наша головна зброя — наша єдність", — ідеться у дописі Залужного.

Річниця 24 лютого — які підсумки 4 років війни

Зазначимо, з нагоди річниці 24 лютого Фокус розповів про розвиток української військової техніки протягом 4 років війни та про те, як від нульових можливостей далекобійних ударів по РФ Україна перейшла до діпстрайків на 2 тис. км. Медіа нагадало, що у перші дні та місяці вторгнення ЗСУ воювали радянською зброєю, а набої до неї швидко закінчувались. Наприкінці весни партнери почали надавати Україні першу західну артилерію калібру НАТО, а з часом українська армія почала отримувати бронетехніку та снаряди власного виробництва. Щодо діпстрайків, то перші підтверджені удари углиб території РФ з'явились восени 2023 року — тоді загорілись перші нафтопереробні заводи РФ. На сьогодні ракети ЗСУ дістають до полігону в Катустиному Яру та заводу у Воткінську, який випускає ракети "Искандер".

Тим часом у лютому з'явилась стаття агентства AP на основі розмови з Залужним, у якій він розповів про непорозуміння з СБУ та президентом України Володимиром Зеленським. З'ясувалось, що працівники спецслужб відшукали таємний штаб головнокомандувача та зайшли туди під приводом обшуку у сторонній кримінальній справі. Крім того, зі слів генерала, контрнаступ у 2023 році пішов не за його планом, оскільки вирішили поділити ресурси між трьома напрямками, а не зосередитись на основному.

Нагадуємо, з нагоди річниці 24 лютого Фокус зібрав думки політологів та міжнародних експертів, які проаналізували поточну ситуацію, у якій опинилась Україна на 4 році вторгнення.