Залужний заявив про обшук СБУ та спротив плану наступу: яка реакція влади та мережі (відео)

Під час планування контрнаступу Збройних сил України у 2023 році офіс президента не погоджувався з пропозиціями тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного, ідеться у статті Associated Press. Через це ресурси для наступу були розпорошені, й прорив від Запоріжжя до Маріуполя-Криму не вдався. До всього, у штаб генерала зненацька навідалась Служба безпеки України. Що нового розкрив Залужний про події дворічної давнини та як на цю інформацію відреагували представники влади та громадяни у соцмережах?

Між Залужним та президентом України Володимиром Зеленським відбувся "глибокий розкол", написало AP. З'ясувалось, що тодішній головнокомандувач ЗСУ сперечався з главою держави з лютого 2022 року, оскільки у них були різні погляди на те, як захищати Україну. Через такі суперечності український контрнаступ провалився, тим часом як таємний командний пункт Генштабу намагались обшукати агенти СБУ, вказано у матеріалі. Фокус зібрав інформацію про інтерв'ю Залужного — що саме він казав та як відповіли спецслужби та представники влади.

Медіа написало, що провело інтерв'ю з Залужним: точну дату не вказали, але зауважили, що це відбулось до Мюнхенської конференції (13-15 лютого 2026 року). Журналісти опублікували переказ тез, які пролунали під час розмови, а повного відео чи текстової розшифровки не було. Серед іншого, вказано, що на думку генерала поява СБУ була "актом залякування", і це було неприпустимо у час великої небезпеки для держави. Залужний додав, що телефонував у офіс президента і заявив, що викличе військових для захисту. Також медіа написало, що генерал досі має високий рейтинг серед українців, але відмовляється від політичної кар'єри.

Відео дня

"СБУ заявила, що в офісі Залужного ніколи не проводилося обшуків, хоча й визнала, що ця адреса була частиною розслідування, не пов'язаного з ним", — навело AP відповідь відомства, зауваживши, що ОП не коментували ситуацію.

Заява Залужного — деталі

Залужний розповів, що інцидент з СБУ відбувся у вересні 2022 року, коли у штабі саме перебували десять британських офіцерів та відбувалась напружена військова нарада. Він заборонив правоохоронцям проводити обшук та заглядати у комп'ютери й поговорив з тодішнім главою офісу президента Андрієм Єрмаком. Крім того, був дзвінок главі СБУ Василю Малюку, який заявив, що нічого не знає про обшук. Тим часом AP встановило, що відомство отримало ордера на обшук приміщення, в якому начебто був розважальний клуб, але його закрили ще до початку вторгнення.

Ще одне зауваження генерала стосується провалу контрнаступу у 2023 році. Згідно з його ідеєю, потрібно було зібрати "ударний кулак" та прорізати коридор до Азовського моря. Втім, цю ідею відкинули й розпорошили ресурси по всьому фронту: тому наступ і не вдався, ідеться у статті. Залужний наголосив, що з часу відставки в лютому 2024 року не брав участь у командуванні військами, але бачить, що ЗСУ погано організовані та відстають технологічно.

Яка реакція влади на заяву Залужного

Після публікації AP з'явилась відповідь СБУ на заяву Залужного. Відомство стверджує, що відбувались звичайні слідчі дії щодо кримінального світу і ніхто не знав, що у якомусь приміщенні перебував командний пункт Генштабу ЗСУ. Також запевняють, що конфлікт залагодили завдяки розмові головнокомандувача з Василем Малюком.

Офіційно офіс президента не коментував тез, опублікованих AP. Зранку 19 лютого на ситуацію відреагував нардеп Олексій Гончаренко в ефірі телеканалу "Київ 24". Політик нагадав, що журналісти намагались отримати відповідь від ОП, але її не було, тим часом як офіс начебто вимагав відкликати інтерв'ю. Також Гончаренко зауважив, що начебто в Україні існує дві різні СБУ, які займаються різними напрямками.

Що писали у мережі про інцидент між Залужним та СБУ

Залужний, який на сьогодні є послом України в Британії, на сторінках у соцмережах не коментував матеріал AP, у якому ішлося про суперечності з Зеленським та СБУ, Втім, у мережі відшукався скриншот коментаря радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестного, у якому він засумнівався у рейтингу генерала. У коментарях з'явився Залужний, який іронічно написав про "кожного нового" радника міністра оборони, який завзято бореться з цим неіснуючим рейтингом.

Заява Залужного — "Флеш" про рейтинг ексголовнокомандувача ЗСУ, 18 лютого Фото: Скриншот

Тоді ж з'явився допис воєнної кореспондентки Діани Буцко, яка написала про відсутність офіцерів, які уміють визнавати свої помилки. Авторка повідомлення прямо не вказала прізвище Залужного, але коментатори згадали про деталі контрнаступу 2023 року, коли не вдалось прорватись через міні загородження під Запоріжжям.

Заява Залужного — Буцко про офіцерів ЗСУ, 18 лютого Фото: Скриншот

Зазначимо, у вересні 2025 року Валерій Залужний опублікував колонку на порталі "Дзеркало тижня", яка стосувалась нової стратегії війни. На думку колишнього головнокомандувача ЗСУ, Україна може нав'язати РФ власну стратегію і "без м'ясорубок", але для цього потрібно впроваджувати інновації.

Нагадуємо, у жовтні Валерій Залужний заявив, чи планує балотуватись на посаду президента України.