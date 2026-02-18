СБУ відповіла на заяву Залужного про обшуки: що відомо

Служба безпеки України відреагувала на заяви посла України у Великій Британії та ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про обшуків в його командному пункті у 2022 році. У відомстві підтвердили проведення слідчих дій, однак запевнили, що вони не мали жодних стосунків до Залужного.

У Службі безпеки України зазначили, що у 2022 році співробітники дійсно прибули за адресою, де на той момент був розміщений один із законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного, повідомила пресслужба СБУ в коментарі «Українській правді».

СБУ стверджують, що обшуків у головкома ЗСУ по факту не було, а завдяки особистій комунікації Василя Малюка та Валерія Залужного на той момент ситуація була врегульована. Водночас у спецслужбі наголосили, що ці дії здійснювалися в межах іншого кримінального провадження. Воно було пов’язане з боротьбою з організованою злочинністю. Тому перевірки СБУ проводилися за великою кількістю адрес. За однією з цих адрес знаходився один із законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного.

Відео дня

"По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись, додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, ситуація була прояснена", - зазначили в СБУ.

Посол України у Великій Британії розповів про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема про напругу, яка виникла у вересні 2022 року. Тоді до тимчасового пункту військового командування в Києві з обшуками вломились десятки співробітників СБУ, розповів Залужний агентству AP.

Залужний стверджує, що цей інцидент був актом залякування та міг викрити суперництво між ним та Зеленським в той час, коли національна єдність була надзвичайно важливою.

Залужний розповів, що під час цього рейду на його офіс він зателефонував керівнику апарату Зеленського. Залужний тоді попередив, що готовий викликати військових, щоб зупинити обшук та захистити командний центр, сказавши: "Я буду боротися з вами і вже викликав підкріплення до центру Києва для підтримки". Офіс Президента відмовився коментувати цю історію для AP.

І хоча та назріваюча криза, яка могла бути на початку війни, минула – розбіжності між Залужним та Зеленським щодо того, як захищати свою країну, за словами ексголовнокомандувача ЗСУ, залишились.

Зеленський звільнив його з посади командувача армії у лютому 2024 року, а пізніше оголосив, що Залужний вирушить до Лондона у якості посла, дистанціювавши його від повсякденних справ в Україні. Цей крок був розцінений політичними аналітиками як спроба Зеленського обмежити потенціал Залужного у якості політичного суперника, повідомляє AP.

Нагадаємо, що одним із потенційних суперників Володимира Зеленського на можливих президентських виборах експерти називають Валерія Залужного. Водночас сам генерал заявляє, що не готовий публічно обговорювати політичні амбіції до завершення війни. Залужний отримує пропозиції щодо підтримки можливої кампанії від різних політичних консультантів, серед яких був і Пол Манафорт.

Раніше Залужний також заявляв, що контрнаступ 2023 року зазнав невдачі через недостатній обсяг ресурсів, наданих з боку Зеленського. Колишній головком повідомив про наявність розбіжностей із президентом. Залужний поклав на нього частину відповідальності за результат операції.