Работал на Трампа и Януковича: Залужному предлагал услуги политконсультант Манафорт, — AP

Одним из главных конкурентов Владимира Зеленского на возможных президентских выборах может стать экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, считают политические эксперты. Однако сам генерал утверждает, что не готов говорить публично о своих политических амбициях, пока не закончится война.

Валерий Залужный продолжает получать предложения по поддержке его компании от различных политконсультантов. Об этом экс-глава рассказал в интервью AP.

По словам Залужного, он не хочет публично говорить о возможном участии в выборах, иначе это будет порождать "раздор среди украинцев". При этом он утверждает, что не делал ничего для подготовки к выборам.

Некоторые аналитики считают, что отсутствие Залужного в повседневных политических делах Украины может ослабить его популярность.

К Залужному обращался Пол Манафорт

Одним из тех политических консультантов, кто обращался к Залужному и предлагал свои услуги, был американец Пол Манафорт. Он известен тем, что с июня по август 2016 года занимал должность главы избирательного штаба Дональда Трампа. Кроме того, он лоббировал интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича во время президентских кампаний 2004 и 2010 годов, а на парламентских выборах 2014 года работал с "Оппозиционным блоком".

Відео дня

Сам Залужный заявил о том, что отказался от его услуг. В то же время сам генерал заявлял лишь о том, что к нему обращался "достаточно известный амерканский политконсультант", тогда как имя Манафорта было подтверждено одним из близких к Залужному чиновников, который говорил на правах анонимности.

Сам Пол Манафорт не отвечал на звонки и запросы от AP.

Какие шансы у Залужного на победу на выборах

По данным опроса Ipsos, на который ссылается AP, Залужный набирал бы в первом туре 23% против 20% у Зеленского, что делает его главным конкурентом президента на возможных выборах.

В то же время политический аналитик Владимир Фесенко объясняет, что многие украинцы считают Залужного фигурой, которая готова изменить систему. Поэтому голос за Залужного может быть в первую очередь голосом против Зеленского, президентским сроком которого могут быть недовольны украинцы.

Напомним, ранее Залужный рассказал о том, что между ним и Владимиром Зеленским возникали споры. В частности, тот рассказал, что контрнаступление 2023 года провалилось, потому что Зеленский не выделил достаточно ресурсов.

Также Залужный сообщил, что во время проведения контрнаступления ВСУ на Харьковщине у него в офисе были проведены обыски СБУ.

Ранее Radio NV сообщало о возможном уходе Залужного с должности в начале января. Издание ссылалось на четыре источника в дипломатических и политических кругах, которые утверждали, что бывший главнокомандующий ВСУ якобы обсуждал с президентом Владимиром Зеленским потенциальные новые роли — от премьерского кресла до руководства Офисом президента. Однако тогда никаких конкретных решений не было принято.

Однако сам генерал заявил, что не планирует покидать свою дипломатическую должность, несмотря на распространенные в медиа слухи о возможной отставке в начале января.

Напомним, что Фокус объяснял, кто и зачем "раскручивает" тему политических амбиций Залужного.