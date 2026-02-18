Працював на Трампа та Януковича: Залужному пропонував послуги політконсультант Манафорт, — AP

Одним з головним конкурентів Володимира Зеленського на можливих президентських виборах може стати ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, вважають політичні експерти. Однак сам генерал твердить, що не готовий говорити публічно про свої політичні амбіції, допоки не закінчиться війна.

Валерій Залужний продовжує отримувати пропозиції щодо підтримки його компанії від різних політконсультантів. Про це ексголовком розповів у інтерв'ю AP.

За словами Залужного, він не хоче публічно говорити про можливу участь у виборах, іначе це буде породжувати "розбрат серед українців". При цьому він стверджує, що не робив нічого задля підготовки до виборів.

Деякі аналітики вважають, що відсутність Залужного у повсякденних політичних справах України може послабити його популярність.

До Залужного звертався Пол Манафорт

Одним з тих політичних консультантів, хто звертався до Залужного та пропонував свої послуги, був американець Пол Манафорт. Він відомий тим, що з червня по серпень 2016 року обіймав посаду голови виборчого штабу Дональда Трампа. Крім того, він лобіював інтереси колишнього президента України Віктора Януковича під час президентських кампаній 2004 та 2010 років, а на парламентських виборах 2014 року працював з "Опозиційним блоком".

Сам Залужний заявив про те, що відмовився від його послуг. Водночас сам генерал заявляв лише про те, що до нього звертався "досить відомий амерканський політконсультант", тоді як ім'я Манафорта було підтверджено одним з близьких до Залужного посадовців, який говорив на правах анонімності.

Сам Пол Манафорт не відповідав на дзвінки та запити від AP.

Які шанси у Залужного на перемогу на виборах

За даними опитування Ipsos, на яке посилається AP, Залужний набирав би в першому турі 23% проти 20% у Зеленського, що робить його головним конкурентом президента на можливих виборах.

Водночас політичний аналітик Володимир Фесенко пояснює, що багато українців вважають Залужного фігурою, яка готова змінити систему. Тож голос за Залужного може бути в першу чергу голосом проти Зеленського, президентським терміном якого можуть бути незадоволені українці.

Нагадаємо, раніше Залужний розповів про те, що між ним та Володимиром Зеленським виникали суперечки. Зокрема, той розповів, що контрнаступ 2023 року провалився, бо Зеленський не виділив достатньо ресурсів.

Також Залужний повідомив, що під час проведення контрнаступу ЗСУ на Харківщині у нього в офісі були проведені обшуки СБУ.

Раніше Radio NV повідомляло про можливий відхід Залужного з посади на початку січня. Видання посилалося на чотири джерела в дипломатичних та політичних колах, які стверджували, що колишній головнокомандувач ЗСУ нібито обговорював із президентом Володимиром Зеленським потенційні нові ролі — від прем’єрського крісла до керівництва Офісом президента. Проте тоді жодних конкретних рішень не було ухвалено.

Однак сам генерал заявив, що не планує залишати свою дипломатичну посаду, незважаючи на поширені у медіа чутки про можливу відставку на початку січня.

