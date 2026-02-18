У Залужного проводили обшуки під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині: у СБУ відреагували

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки в офісі Валерія Залужного в середині вересня 2022 року. Сам колишній головнокомандувач ЗСУ заявив про спробу тиску на нього.

Обшуки відбулися під час активної фази контрнаступу ЗСУ в Харківській області. Про це Залужний сказав у інтерв'ю Associated Press.

Залужний розповів, що обшук стався в один із вечорів після того, як головнокомандувач ЗСУ провів напружену нараду у Володимира Зеленського. За кілька годин після неї до його офісу прийшли десятки співробітників СБУ. Залужний зазначив, що на той момент у його офісі перебували десятки британських офіцерів.

Залужний повідомив, що йому не повідомили причини обшуку, а він не дав їм перевірити документи та комп'ютери. Усе через те, що обшуки становили загрозу для проведення операцій.

Залужний телефонував Єрмаку та Малюку через обшуки

Ексголовком повідомив, що тоді ж зателефонував тодішньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку та попередив, що "відіб'є цей напад, бо знає як воювати". Він попередив того, що готовий викликати військових, аби ти захистили офіс Залужного. Крім того колишній головнокомандувач зателефонував і тодішньому голові СБУ Василю Малюку, але той заявив, що нічого не знає про обшуки.

Водночас Залужний стверджує, що згодом він з'ясував, що СБУ зверталася до районного суду щодо проведення обшуку за адресою, де розташований офіс Залужного.

AP ознайомилося з документом, де йшлося, що обшук мав бути проведений в стриптиз-клубі, яким нібито керувала злочинна організація. Однак він, за даними видання, був закритий за цією локацією ще до повномасштбаного вторгнення, і працює в іншому місці.

На думку Залужного, ордер на обшук стриптиз-клубу був приводом для обшуку в нього. Крім того він не вірить, що СБУ могли не знати про місцезнаходження головного військового командного центру країни.

У СБУ прокоментували інформацію про обшуки у Залужного

У Службі безпеки відреагували на інформацію, яку озвучив Валерій Залужний, та підтвердили факт візиту співробітників СБУ до офісу Залужного. Однак, за їхньою інформацією, йшлося не про обшуки. Про це в СБУ відповіли на запит "УП".

Там наголосили, що інцидент було вичерпано ще тоді, після того як Валерій Залужний та Василь Малюк поговорили та "розставили крапки над і".

За даними СБУ, на той момент проводилися слідчі дії СБУ в рамках іншого кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес. На одній з адрес було розташовано і один із законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного.

"По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись, додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, ситуація була прояснена", — пояснили в СБУ.

Нагадаємо, раніше Залужний розповів про те, що між ним та Володимиром Зеленським виникали суперечки. Зокрема, той розповів, що контрнаступ 2023 року провалився, бо Зеленський не виділив достатньо ресурсів.

У квітні 2025 ексзаступник командувача ССО Сергій Кривонос і екснардеп Борислав Береза заявляли про те, що Валерія Залужного намагалися заарештувати у 2023 році. Для цього нібито відправили спецпризначенців СБУ.

У Валерія Залужного в кабінеті знаходили прослушку

17 грудня 2023 року стало відомо, що в робочому кабінеті головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного знайдено пристрій для прослуховування. Згідно з інформацією, виявлені пристрої зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, що не дає змоги ідентифікувати, хто і для чого або кого встановив їх.

Пізніше СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних сил України.

Сам генерал заявив, що зловмисники не могли підслухати державну таємницю.