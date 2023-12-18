"Прослуховування" у Залужного та його помічника: що відомо, хто міг встановити пристрій (відео)

За словами головнокомандувача ЗСУ, прослуховувальне обладнання знайшли не тільки в нього. Тим часом СБУ проводить розслідування, а співробітників апарату забезпечення, ймовірно, перевіряють на поліграфі.

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В одному з кабінетів головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного ввечері 17 грудня знайшли прослуховувальний пристрій. Сам Залужний заявив, що ставиться до цього "як до війни" і уточнив, що прослуховування було встановлено в приміщенні, де він мав перебувати. Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що заховане обладнання також знайшли в кабінетах співробітників апарату забезпечення головнокомандувача. Фокус зібрав усе, що відомо про "прослуховування" у Залужного.

"Прослушку" знайшли не тільки в Залужного

Українські ЗМІ повідомили 17 грудня про те, що під час перевірки кабінету головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виявили пристрій для прослуховування. Цю інформацію підтвердили в Службі безпеки України, зазначивши, що технічний пристрій було знайдено не в кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке, імовірно, могло бути використано ним у майбутньому.

Наступного дня, 18 грудня, у Генштабі ЗСУ розповіли, що прослуховувальне обладнання виявили не тільки в Залужного. У командуванні повідомили, що пристрої були встановлені в кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних сил України та співробітників апарату забезпечення.

У СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею 359 частина 2 (незаконне використання спеціальних технічних засобів для отримання інформації) КК.

Український журналіст Юрій Бутусов стверджує, що апарат для прослуховування виявили також в офісі особистого помічника Костянтина Бушуєва. Журналіст заявив, що мікрофони пристрою — саморобного виробництва. При цьому весь персонал, який мав доступ до цих приміщень, проходить перевірку на поліграфі, повідомив Бутусов.

Що відомо про пристрій і хто міг його встановити

Попередньо встановлено, що виявлений пристрій був несправним. Не було виявлено жодних засобів запису інформації або засобів для віддаленої передачі аудіозаписів. Технічний пристрій відправлять на експертизу.

На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, встановлення "прослушки" могло проводитися кілька ночей поспіль групою людей. Ступак підкреслив, що, можливо, було встановлено як мікрофон, так і відеокамеру — обидва пристрої призначені для прослуховування. На його думку, установник міг спробувати якимось чином змусити головнокомандувача перейти з основного кабінету в запасний.

"Можна було б влаштувати затоплення кабінету, підлаштувавши прорив труби, або влаштувати пожежу, щоб змусити людину тимчасово переміститися в інше приміщення", — припустив Ступак.

На думку колишнього співробітника СБУ, приміщення, в якому знайшли "прослуховування", не було широко відомим і знаходилося далеко від основного кабінету. Він підкреслив, що зловмисники могли підкупити або шантажувати охорону, щоб отримати ключі або їхні копії від кабінету.

"Це не як у кіно, де можна просто кинути пристрій під стіл або закріпити його на скотчі. Це серйозні заходи: вбудовування, забезпечення живлення, передача сигналу. А охорона може і не звернути увагу на те, що відбувається в приміщенні, поки зайнята чимось іншим. Така дія може зайняти від 2 до 5 годин", — підкреслив Ступак.

Залужний прокоментував "прослуховування" в одному зі своїх кабінетів

18 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував повідомлення про "прослуховування". Він підтвердив наявність пристрою і уточнив, що подібне обладнання виявили не тільки в його робочому приміщенні.

"Це те приміщення, яке я повинен використовувати сьогодні. У ньому вчора під час перевірки знайшли (прослуховування)", — заявив журналістам Залужний.

Він також підтвердив, що це приміщення не є його постійним місцем роботи.

Головнокомандувач також підтвердив, що обладнання знайшли не в його основному приміщенні. Залужний уточнив, що у нього кілька робочих місць, а "прослушку" знайшли в тому, де він давно не був. Він також уточнив, що в це робоче приміщення він планував прийти о 7 годині ранку.

Відповідаючи на запитання про те, чи могло це статися в самому Генштабі, Залужний зауважив, що таких випадків не було.

На запитання журналістів про те, як він ставиться до встановлення прослуховування у своєму приміщенні, Залужний відповів, — "як до війни".