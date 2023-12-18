Мікрофони в кабінетах Залужного: спливли нові деталі про прослуховування в штабі ЗСУ

За словами журналіста Юрія Бутусова, виявлені мікрофони були саморобного виробництва, а канал зв'язку досі не виявлено. Співробітники апарату Головкому проходять поліграф.

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У головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та його особистого помічника Костянтина Бушуєва виявлено апарати для прослуховування в офісах. Наразі весь персонал, який мав доступ до цих приміщень, проходить перевірку на поліграфі. Про це повідомив український журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов у Facebook.

Пост Бутусова

За його словами, що мікрофони — саморобного виробництва.

"Після виявлення мікрофона був проведений огляд і в інших приміщеннях штабу. За даними джерел, мікрофон було також виявлено в кабінеті особистого помічника Залужного — Костянтина Бушуєва", — пише Бутусов.

За його словами, наразі не було виявлено комунікаційних каналів і пристроїв для запису та зберігання інформації. Розслідування триває.

"Це безпрецедентне порушення режиму безпеки. Чи був витік інформації і що саме могло бути предметом витоку доведеться встановити слідству", — зазначив Бутусов.

У Залужного знайшли "прослушку": що відомо

17 грудня українські ЗМІ поширили інформацію про те, що під час перевірки в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України, Валерія Залужного, було нібито виявлено пристрій для прослуховування. Цю інформацію підтвердили представники СБУ, зазначивши, що технічний пристрій було знайдено не безпосередньо в самому кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке, ймовірно, могло бути використано ним у майбутньому.

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації повідомили, що окупаційні війська отримали доступ до стільникового обладнання на тимчасово зайнятих територіях, а тому цілком вірогідне їхнє втручання в роботу мобільного зв'язку.