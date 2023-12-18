"Це приміщення, яке мав використовувати сьогодні": Залужний прокоментував "прослушку" (відео)

Генерал заявив, що зловмисники не могли підслухати державну таємницю. Також він впевнений, що в Генштабі ЗСУ немає "крота".

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Приміщення, у якому виявили пристрій для прослуховування, мав використовуватись під час нової наради головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Незадовго до початку наради приміщення перевірили і відшукали пристрій. Короткий коментар Залужного опублікували у Telegram-каналі "РБК-Україна".

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Генерал повідомив, що нарада у даному приміщенні мала б початись о сьомій ранку. З його слів, перед цим воно тривалий час пустувало. Також він сумнівається, що там хтось міг підслухати державну таємницю.

"Це приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому у ході перевірки знайшли", — сказав військовий.

Журналісти поцікавились, чи розцінює Залужний подію як тиск? За оцінкою генерала, подія — "як війна". Він впевнений, що "прослушка" готувалась навмисно під останню нараду і зауважив, що "слідство доведе, хто то був".

Також командувач ЗСУ заперечив, що пристрій міг підкласти хтось з Генштабу.

На сторінці Facebook Генштабу ЗСУ підтвердили інцидент у кабінеті Залужного. Вказали, що пристрої стояли у кабінету головнокомандувача та у кабінеті, де працює його апарат.

Прослушка Залужного — деталі

Зранку 18 грудня стало відомо про інцидент у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Залужного. Портал "РБК-Україна", посилаючись на неназвані джерела, повідомив, що у кабінеті виявили підслуховуючий пристрій.

Пізніше СБУ опублікувала повідомлення, що відкрило кримінальне провадження за фактом прослуховування. Пояснила, що виявили два пристрої, вироблені кустарним способом. Поки що не відомо, хто їх встановив.

Нагадуємо, у листопаді народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала допис, у якому критикувала діяльність Валерія Залужного. Політикиня стверджувала, що він має подати у Верховну Раду план війни на 2024 рік, але не подав. Політолог Микола Давидюк у коментарі Фокусу підтвердив, що у Офісі президента Володимира Зеленського дійсно є незадоволення певними аспектами роботи генерала, тому міркують про звільнення.

Між тим західні медіа повідомили, що Україна та партнери почали розробку кампанії 2024 року. Припускають, що можливий новий контрнаступ після підсилення літаками F-16.