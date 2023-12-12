"Ставки величезні": США та Україна створюють нову стратегію війни у 2024 році, — NYT

Американські урядовці побоюються, що у 2024 році може повторитись 1916 рік Першої світової війни. Однак вони готові спільно з українцями напрацювати новий план дій у новому році.

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11 грудня група журналістів видання The New York Times дослідила процес створення нової стратегії російсько-української війни, над якою працюють військові США та України. Відзначили, що бачення цієї стратегії різне в українських та американських урядовців і військових. Про відмінності у баченні нового етапу війни ідеться у статті на порталі видання.

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Війна у 2024 році: РФ матиме "незначні успіхи", а Україна відмовиться від наступу, — WSJ

Автори описали поточний стан бойових дій, вказавши, що ЗСУ не здобули відчутного успіху у звільненні окупованих Росією територій. Крім того, є загроза, що у 2024 році військова підтримка України дещо зменшиться. З огляду на це американські урядовці пропонують зосередитись на обороні. Вони побоюються програшу у війні з Росією, наголошуючи, що "ставки величезні". З їхньою думкою не погоджуються українці, які готові втілювати у життя "дуже сміливі" плани.

Війна у 2024 році — деталі

У статті нагадали, що в Київ має приїхати "тризірковий американський генерал", який прямо на місці долучиться до розробки нової стратегії війни. Над нею попрацюють ще місяць — до січня 2024 року. Після цього основні концепції відпрацюють під час військових навчань у Вісбадені в Німеччині, пишуть журналісти.

Стратегія США — "консервативна", під час якої основну увагу будуть приділяти обороні територій. При цьому потрібно буде посилено окопуватись, "продовжуючи постачання та сили протягом року".

Українська влада має "нереалістичні очікування", пишуть журналісти з посиланням на західних чиновників. Зокрема, вони начебто не усвідомлюють, що США дійсно не матиме можливості надавати військову допомогу у попередньому обсязі. Крім того, у світу просто немає мільйонів снарядів, які потрібні для ведення російсько-української війни.

Тому американці пропонують, що Україна зосередилась на розбудові оборонних укріплень та посиленні власного збройного потенціалу. Тоді є сподівання, що у 2025 році Росія на це почне зважати і буде готова до перемовин.

Стратегія України — більш активна. Зокрема, хотілося б посилити атаки з землі, а також — з повітря з використанням далекобійних ракет. Для цього вказують на успішні удари по Криму, по складах, по військових базах ЗС РФ. Українські військові "шукають креативних способів вивести Росію з рівноваги". Деталей планів ЗСУ журналісти не роздобули. Лише процитували військового високого рангу: він назвав їх "дуже сміливими".

Тим часом американці вказують, що президент РФ Володимир Путін небезпідставно сподівається, що Україна надалі буде отримувати менше допомоги від Заходу. Зі слів росіянина, "якщо в України закінчаться боєприпаси, надані НАТО, Росія переможе за кілька днів". У США побоюються: якщо до них дослухаються, то можна очікувати "на 1916 рік, найсмертоносніший рік Першої світової війни": загинуло багато людей, а зміни на лінії фронту були мінімальні.

Зазначимо, у грудні з'явилось відразу кілька статей у західних ЗМІ, в яких аналізувався 2023 рік та робились прогнози щодо 2024 року. У більшості статей вказували, що 2024 рік варто використати для посилення оборони. У виданні The Hill вказують, у новому році потрібно буде зробити паузу, а у 2025 — наступати. Аналогічну думку висловили експерти The Wall Street Journal: наголосили, що ЗСУ потрібно відновитись і лише після цього починати контрнаступ.

Нагадуємо, військових оглядач пояснив, чому ЗС РФ посилено тиснуть під Авдіївкою, і що вони планують робити, якщо не вийде окупувати цей населений пункт. Між тим українські партизани пробрались на військову базу в Криму та поділились тим, що там побачили.