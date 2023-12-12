"Атеш" зайшов на територію військової частини РФ у Криму: що побачили (фото, відео)

Партизани зібрали дані про особовий склад, техніку та озброєння російських окупантів, які передадуть Збройним силам України.

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Українське підпілля проникло на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку в тимчасово окупованій Феодосії в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

Координати військової частини — 45.059387, 35.380926.

"Наш агент зібрав дані про особовий склад частини, техніки та озброєння", — йдеться у повідомленні.

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Партизани наголосили, що на увагу заслуговують гелікоптери Мі-8, що потрапили на відео, та які використовуються для евакуації поранених. Відповідно до даних "Атеш", російський полк зазнає великих втрат серед особового складу через інтенсивні бої та погано організовані штурми.

Крім цього, дисципліну в підрозділу та невдоволення командирів на місцях підриває те, що втрати у війні командування поповнює ув'язненими. Підпілля заявило, що надалі більше працюватиме з особовим складом 56-го гвардійського десантно-штурмового полку. Всю зібрану інформацію передаватимуть Силам оборони.

"Незважаючи на всі заяви окупантів наших агентів дедалі більше", — додали в "Атеш".

Нагадаємо, 11 грудня у партизанському русі "Атеш" розповіли про те, що агентам вдалося розвідати військову частину Росгвардії у Котовську Тамбовської області. Підпіллю вдалося схилити до співпраці російського офіцера зі стройової частини.

10 грудня стало відомо, що партизан "Атеш" мобілізувався до ЗС РФ через військкомат у Москві. Він збиратиме розвідувальну інформацію про розміщення російської протиповітряної оборони.