"Прослушка" у Залужного и его помощника: что известно, кто мог установить устройство (видео)

По словам главнокомандующего ВСУ, прослушивающее оборудование нашли не только у него. Тем временем СБУ проводит расследование, а сотрудников аппарата обеспечения, вероятно, проверяют на полиграфе.

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В одном из кабинетов главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного вечером 17 декабря нашли прослушивающее устройство. Сам Залужный заявил, что относится к этому "как к войне" и уточнил, что прослушка была установлена в помещении, где он должен был находиться. Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что спрятанное оборудование также нашли в кабинетах сотрудников аппарата обеспечения главнокомандующего. Фокус собрал все, что известно о "прослушке" у Залужного.

"Прослушку" нашли не только у Залужного

Украинские СМИ сообщили 17 декабря о том, что во время проверки кабинета главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обнаружили устройство для прослушивания. Эту информацию подтвердили в Службе безопасности Украины, отметив, что техническое устройство было найдено не в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое, предположительно, могло быть использовано им в будущем.

На следующий день, 18 декабря, в Генштабе ВСУ рассказали что прослушивающее оборудование было обнаружено не только у Залужного. В командовании сообщили, что устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженных сил Украины и сотрудников аппарата обеспечения.

В СБУ открыли уголовное производство по статье 359 часть 2 (незаконное использование специальных технических средств для получения информации) УК.

Украинский журналист Юрий Бутусов утверждает, что аппарат для прослушивания обнаружили также в офисе личного помощника Константина Бушуева. Журналист заявил, что микрофоны устройства — самодельного производства. При этом весь персонал, имевший доступ к этим помещениям, проходит проверку на полиграфе, сообщил Бутусов.

Что известно об устройстве и кто мог его установить

Предварительно установлено, что обнаруженное устройство было неисправным. Не было обнаружено никаких средств записи информации или средств для удаленной передачи аудиозаписей. Техническое устройство отправят на экспертизу.

По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, установка "прослушки" могла проводиться несколько ночей подряд группой людей. Ступак подчеркнул, что возможно были установлены как микрофон, так и видеокамера — оба устройства предназначены для прослушивания. По его мнению, установщик мог попытаться каким-то образом заставить главнокомандующего перейти из основного кабинета в запасной.

"Можно было бы устроить затопление кабинета, подстроив прорыв трубы, или устроить пожар, чтобы вынудить человека временно переместиться в другое помещение"— предположил Ступак

По мнению бывшего сотрудника СБУ, помещение, в котором нашли "прослушку" не было широко известным и находилось далеко от основного кабинета. Он подчеркнул, что злоумышленники могли подкупить или шантажировать охрану, чтобы получить ключи или их копии от кабинета.

"Это не как в кино, где можно просто бросить устройство под стол или закрепить его на скотче. Это серьезные меры: встраивание, обеспечение питания, передача сигнала. А охрана может и не обратить внимание на происходящее в помещении, пока занята чем-то другим. Такое действие может занять от 2 до 5 часов", — подчеркнул Ступак.

Залужный прокомментировал "прослушку" в одном из своих кабинетов

18 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал сообщения о "прослушке". Он подтвердил наличие устройства и уточнил, что подобное оборудование обнаружили не только в его рабочем помещении.

"Это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку)", — заявил журналистам Залужный.

Он также подтвердил, что это помещение не является его постоянным местом работы.

Главнокомандующий также подтвердил, что оборудование нашли не в его основном помещении. Залужный уточнил, что у него несколько рабочих мест, а "прослушку" нашли в том, где он давно не был. Он также уточнил, что в это рабочее помещение он планировал прийти в 7 часов утра.

Отвечая на вопрос о том, могло ли это произойти в самом Генштабе, Залужный заметил, что подобных случаев не было.

На вопрос журналистов о том, как он относится к установке прослушки в своем помещении, Залужный ответил, — "как к войне".