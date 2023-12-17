У Залужного нашли "прослушку": СБУ открыла уголовное производство

Правоохранители отметили, что технику обнаружили не непосредственно в кабинете главнокомандующего ВСУ, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

Related video

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. Об этом сообщает СБУ.

"Производство открыто по статье 359 ч.2 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что технику обнаружили не непосредственно в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено.

Данное техническое устройство будет передано на экспертизу.

"Сотрудники СБУ принимают все предусмотренные законом меры для расследования данного правонарушения", — отмечают в СБУ.

Военная тайна становилась публичной: Маляр о сливах информации

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в штабе были инциденты со сливами секретной информации, когда "военная тайна становилась публичной".

"Не знаю, что и кто у Главкома хотел услышать, потому что в принципе все понимают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается во время общения голосом", — говорится в заметке.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации сообщили, что оккупационные войска получили доступ к сотовому оборудованию на временно занятых территориях, а потому вполне вероятно их вмешательство в работу мобильной связи.