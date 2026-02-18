У Залужного проводили обыски во время контрнаступления ВСУ на Харьковщине: в СБУ отреагировали

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисе Валерия Залужного в середине сентября 2022 года. Сам бывший главнокомандующий ВСУ заявил о попытке давления на него.

Обыски прошли во время активной фазы контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Об этом Залужный сказал в интервью Associated Press.

Залужный рассказал, что обыск произошел в один из вечеров после того, как главнокомандующий ВСУ провел напряженное совещание у Владимира Зеленского. Через несколько часов после него в его офис пришли десятки сотрудников СБУ. Залужный отметил, что на тот момент в его офисе находились десятки британских офицеров.

Залужный сообщил, что ему не сообщили причины обыска, а он не дал им проверить документы и компьютеры. Все из-за того, что обыски представляли угрозу для проведения операций.

Залужный звонил Ермаку и Малюку из-за обысков

Экс-глава сообщил, что тогда же позвонил тогдашнему главе Офиса президента Андрею Ермаку и предупредил, что "отобьет это нападение, потому что знает как воевать". Он предупредил того, что готов вызвать военных, чтобы те защитили офис Залужного. Кроме того бывший главнокомандующий позвонил и тогдашнему председателю СБУ Василию Малюку, но тот заявил, что ничего не знает об обысках.

В то же время Залужный утверждает, что впоследствии он выяснил, что СБУ обращалась в районный суд о проведении обыска по адресу, где расположен офис Залужного.

AP ознакомилось с документом, где говорилось, что обыск должен был быть проведен в стриптиз-клубе, которым якобы руководила преступная организация. Однако он, по данным издания, был закрыт по этой локации еще до полномасштбаного вторжения, и работает в другом месте.

По мнению Залужного, ордер на обыск стриптиз-клуба был поводом для обыска у него. Кроме того он не верит, что СБУ могли не знать о местонахождении главного военного командного центра страны.

В СБУ прокомментировали информацию об обысках у Залужного

В Службе безопасности отреагировали на информацию, которую озвучил Валерий Залужный, и подтвердили факт визита сотрудников СБУ в офис Залужного. Однако, по их информации, речь шла не об обысках. Об этом в СБУ ответили на запрос "УП".

Там отметили, что инцидент был исчерпан еще тогда, после того как Валерий Залужный и Василий Малюк поговорили и "расставили точки над i".

По данным СБУ, на тот момент проводились следственные действия СБУ в рамках другого уголовного производства по направлению борьбы с организованной преступностью по большому количеству адресов. На одном из адресов был расположен и один из законспирированных запасных командных пунктов Валерия Залужного.

"По факту никакие обыски или следственные действия со стороны СБУ по этому адресу не состоялись, дополнительно Василий Малюк и Валерий Залужный прокоммуницировали это сразу и лично, ситуация была прояснена", — пояснили в СБУ.

Напомним, ранее Залужный рассказал о том, что между ним и Владимиром Зеленским возникали споры. В частности, тот рассказал, что контрнаступление 2023 года провалилось, потому что Зеленский не выделил достаточно ресурсов.

В апреле 2025 года экс-заместитель командующего ССО Сергей Кривонос и экс-нардеп Борислав Береза заявляли о том, что Валерия Залужного пытались арестовать в 2023 году. Для этого якобы отправили спецназовцев СБУ.

У Валерия Залужного в кабинете находили прослушку в кабинете

17 декабря 2023 года стало известно, что в рабочем кабинете главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного найдено устройство для прослушивания. Согласно информации, обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать, кто и для чего или кого установил их.

Позже СБУ открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Сам генерал заявил, что злоумышленники не могли подслушать государственную тайну.