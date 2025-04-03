Кривонос и Береза рассказали о "штурме" СБУ для задержания Залужного: реакция СНБО

Бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного пытались арестовать в 2023 году. Для этого отправили спецназовцев СБУ.

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Эту ситуацию на своем стриме обсудили экс-заместитель командующего ССО Сергей Кривонос и экс-нардеп Борислав Береза.

По их словам, якобы в 2023 году спецназовцы СБУ хотели задержать Валерия Залужного и начали штурм Генштаба, но потом на место прибыло военное спецподразделение, и никакого "экшена" не произошло.

"Команда была дана непосредственно с Банковой. И мы прекрасно понимаем, кто эту команду давал. Благодарен тогда Залужному и генералам ВСП, которые расставили все точки над и, и генералы СБУ поняли, какую "штангу" они дали. Но это был живой анекдот, с которого хохотали все, кто знал эту информацию", — сказал Кривонос.

Борислав Береза заявил, что тоже слышал об этой истории и по его словам, генерал Залужный когда вышел к спецназовцам, объяснил им, что в помещении находятся представители западных стран, в частности "четырехзвездочные бригадные генералы", поэтому все что затеяла СБУ спровоцировало бы скандал.

"Что было в голове тех, кто должен был задерживать генерала Залужного? Потом все звонили Залужному и говорили, что он не так понял. Кстати, Залужный никогда слова об этом не говорил", — сказал Береза.

"Мне кума прислала": аналитики о разговоре Кривоноса и Березы

Аналитики проекта "Антология лжи / VoxCheck" проанализировали разговор Кривоноса и Березы и пришли к выводу, что он не подтвержден никакими доказательствами.

"Первое — "мне прислала кума". В этой истории имеем целых три надежных источника. Два в кадре, конечно. И еще неизвестный информатор Березы. Кстати, в прошлом году на другом сенсационном стриме Кривонос рассказывал Березе о "ранении Залужного после звонка из ОП". Береза, конечно, подтвердил. Поэтому к достоверности услышанного, мягко говоря, есть вопросы, — пишет VoxCheck.

Также отмечается, что кроме разговора нет ни одного "слива", что тоже странно.

"Утечка секретных документов — не новая история. Например, во время полномасштабного вторжения в сети оказывались планы украинского контрнаступления. А, напоминаем, в Генштабе в момент штурма проходило совещание с офицерами НАТО. По легенде, те даже вспомнили эту комедию в своих отчетах. Вывод такой: неиронично восхищаемся выдержкой всех тех "более 30 представителей НАТО и европейских военных", которые наблюдали штурм, но ничего никому не сказали".

Что говорят в Центре противодействия дезинформации

В Центре противодействия дезинформации назвали "слухами" информацию, которую распространили Сергей Кривонос и Борислав Береза, и отрицают, что такой факт вообще имел место быть.

"Конечно же никакая СБУ не штурмовала никакой Генштаб в 2023 году с целью ареста Залужного. Это "инсайды" в стиле слухов о "смерти" Залужного, Буданова, Сырского, которые регулярно запускались ранее. Главный подвох таких вбросов — это то, что опровержение должно исходить от государственных деятелей или структур, и таким образом подобные вбросы частично могут распространиться. Поэтому и вопрос, должна ли СБУ, или Залужный что-то опровергать. Да и мы, в принципе, тоже", — отметил директор ЦПИ Андрей Коваленко.

Напомним, что ранее бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании, Валерий Залужный заявил, что во время войны нужно работать и не думать о выборах. Так он прокомментировал информацию о возможном баллотировании.