Кривонос і Береза розповіли про "штурм" СБУ для затримання Залужного: реакція РНБО

Колишнього головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного намагалися заарештувати у 2023 році. Для цього відправили спецпризначенців СБУ.

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Цю ситуацію на своєму стрімі обговорили ексзаступник командувача ССО Сергій Кривонос і екснардеп Борислав Береза.

За їхніми словами, начебто у 2023 році спецпризначенці СБУ хотіли затримати Валерія Залужного і почали штурм Генштабу, але потім на місце прибув військовий спецпідрозділ, і ніякого "екшена" не відбулося.

"Команда була дана безпосередньо із Банкової. І ми прекрасно розуміємо, хто цю команду давав. Вдячний тоді Залужному і генералам ВСП, які розставили всі крапки над і, і генерали СБУ зрозуміли, яку "штангу" вони дали. Але це був живий анекдот, з якого реготали всі, хто знав цю інформацію", — сказав Кривонос.

Борислав Береза заявив, що теж чув про цю історію і за його словами, генерал Залужний коли вийшов до спецпризначенців, пояснив їм, що в приміщенні перебувають представники західних країн, зокрема "чотиризіркові бригадні генерали", тож все що затіяла СБУ спровокувало б скандал.

"Що було в голові тих, хто мав затримувати генерала Залужного? Потім всі телефонували Залужному і говорили, що він не так зрозумів. До речі, Залужний ніколи слова про це не казав", — сказав Береза.

"Мені кума прислала": аналітики про розмову Кривоноса і Берези

Аналітики проєкту "Антологія брехні / VoxCheck" проаналізували розмову Кривоноса і Берези і дійшли висновку, що вона не підтверджена жодними доказами.

"Перше — "мені прислала кума". У цій історії маємо цілі три надійні джерела. Два в кадрі, звісно. І ще невідомий інформатор Берези. До речі, минулого року на іншому сенсаційному стримі Кривонос розповідав Березі про "поранення Залужного після дзвінка з ОП". Береза, авжеж, підтвердив. Тож до достовірності почутого, м’яко кажучи, є питання, — пише VoxCheck.

Також зазначається, що крім розмови немає жодного "зливу", що теж дивно.

"Витік секретних документів — не нова історія. Наприклад, під час повномасштабного вторгнення у мережі опинялися плани українського контрнаступу. А, нагадуємо, у Генштабі в момент штурму проходила нарада з офіцерами НАТО. За легендою, ті навіть згадали цю комедію у своїх звітах. Висновок такий: неіронічно захоплюємось витримкою усіх тих "більш як 30 представників НАТО та європейських військових", що спостерігали штурм, але нічого нікому не сказали".

Що кажуть у Центрі протидії дезінформації

У Центрі протидії дезінформації назвали "чутками" інформацію, яку поширили Сергій Кривонос і Борислав Береза, і заперечують, що такий факт взагалі мав місце бути.

"Звісно ж ніяка СБУ не штурмувала ніякий Генштаб в 2023 році з метою арешту Залужного. Це "інсайди" в стилі чуток про "смерть" Залужного, Буданова, Сирського, які регулярно запускалися раніше. Головний підвох таких вкидів — це те, що спростування має виходити від державних діячів чи структур, і таким чином подібні вкиди частково можуть поширитися. Тому і питання, чи має СБУ, чи Залужний щось спростовувати. Та і ми, в принципі, теж", — зазначив директор ЦПД Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що раніше колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії, Валерій Залужний заявив, що під час війни потрібно працювати й не думати про вибори. Так він прокоментував інформацію про можливе балотування.