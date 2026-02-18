Контрнаступление 2023 года провалилось, потому что Зеленский не выделил достаточно ресурсов, — Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что между ним и Владимиром Зеленским возникали споры. В частности, он обвинил президента в провале контрнаступления.

По словам Залужного, он разработал план контрнаступления вместе с военными НАТО. Об этом он сказал в интервью AP.

Главнокомандующий рассказал, что напряженность между ним и Зеленским возникла еще в 2022 году, вскоре после полномасштабного вторжения России.

При этом этот кризис отношений был недолговременным, однако Зеленский и Залужный продолжали иметь недоразумения относительно военной стратегии, которую хотел внедрять президент.

Конфликт Зеленского и Залужного из-за контрнаступления ВСУ

Особенно острым получился спор из-за контрнаступления ВСУ 2023 года, отметил Залужный. По его словам, план той атаки был разработан совместно с должностными лицами НАТО.

Однако Зеленский и другие украинские чиновники не выделили достаточное количество ресурсов.

Первоочередной план заключался в том, чтобы все контрнаступление было сконцентрировано воедино: для удара по Запорожскому наступлению. Целью контрнаступления было возвращение оккупированной Запорожской области, в частности, Запорожской АЭС, а также перерезать сухопутный коридор РФ, достигнув Азовского моря.

Залужный отмечает, что этот план требовал значительного количества войск, а также тактические неожиданности.

Вместо этого украинские силы были распылены по большой территории, что привело к уменьшению ударной силы ВСУ и провалу контрнаступления.

Версию Залужного о том, что контрнаступление отклонилось от первоначального плана, подтвердили два западных представителя оборонного ведомства, которые говорили на условиях анонимности.

В AP напомнили, что контрнаступление ВСУ 2023 года вызвало широкую критику со стороны военных экспертов за то, что оно было слишком амбициозным и началось слишком поздно, что дало российским войскам время для укрепления позиций.

Напомним, что Украина отвоевала 201 квадратный километр территории за несколько дней, воспользовавшись перебоями в работе Starlink у российских войск.

Ранее сообщалось, что причиной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного стал его отказ следовать рекомендациям США по проведению контрнаступления.

Ранее Фокус рассказывал, что план контрнаступления на Мелитополь играл решающую роль для Украины, однако генерал Александр Сырский принял решение сосредоточиться на возвращении Бахмута.