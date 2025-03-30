Пошел против плана Залужного: в NYT рассказали, как Сырский провалил контрнаступление ВСУ

План контрнаступления на Мелитополь играл решающую роль для Украины, однако генерал Александр Сырский принял решение сосредоточиться на возвращении Бахмута. Это привело к изменению стратегии и в итоге обернулось неудачей на обоих направлениях.

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Об этом сообщает издание "The New York Times".

Согласно данным издания, главком Валерий Залужный вместе с британскими союзниками выступали за проведение контрнаступления на Мелитополь. Этот маневр, хотя и амбициозный, позволил бы перекрыть сухопутные пути снабжения российских войск в Крыму.

В итоге они решили провести атаку в два этапа, чтобы ввести в заблуждение российских командиров, которые, по данным американской разведки, полагали, что у Украины достаточно ресурсов лишь для одного наступления.

Издание рассказывает, как на Ставке Залужный решил, что генерал Александр Тарнавский получит 12 бригад и большую часть боеприпасов для главного удара — на Мелитополь. Генерал-лейтенант Юрий Содоль будет делать наступление на Мариуполь Сырский возглавит вспомогательный удар на востоке вокруг Бахмута.

"Тогда слово взял Сырский. По словам украинских чиновников, генерал заявил, что хочет отойти от плана и провести полномасштабное наступление, чтобы выбить россиян из Бахмута. Затем он продвинется на восток до Луганской области. Конечно, ему понадобятся дополнительные люди и боеприпасы", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта военный корреспондент и блогер Богдан Мирошников сообщил, что ВСУ имеют успехи в Торецке, а ВС РФ проводят контратаки.

11 марта Forbes рассказало о причинах удачных действий ВСУ в Торецке.