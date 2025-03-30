Пішов проти плану Залужного: у NYT розповіли, як Сирський провалив контрнаступ ЗСУ
План контрнаступу на Мелітополь відігравав вирішальну роль для України, однак генерал Олександр Сирський ухвалив рішення зосередитися на поверненні Бахмута. Це призвело до зміни стратегії і в підсумку обернулося невдачею на обох напрямках.
Про це повідомляє видання "The New York Times".
Згідно з даними видання, головком Валерій Залужний разом із британськими союзниками виступали за проведення контрнаступу на Мелітополь. Цей маневр, хоча й амбітний, дозволив би перекрити сухопутні шляхи постачання російських військ у Криму.
У підсумку вони вирішили провести атаку в два етапи, щоб ввести в оману російських командирів, які, за даними американської розвідки, вважали, що в України достатньо ресурсів лише для одного наступу.
Видання розповідає, як на Ставці Залужний вирішив, що генерал Олександр Тарнавський отримає 12 бригад і більшу частину боєприпасів для головного удару — на Мелітополь. Генерал-лейтенант Юрій Содоль робитиме наступ на Маріуполь Сирський очолить допоміжний удар на сході навколо Бахмута.
"Тоді слово взяв Сирський. За словами українських чиновників, генерал заявив, що хоче відійти від плану і провести повномасштабний наступ, щоб вибити росіян із Бахмута. Потім він просунеться на схід до Луганської області. Звісно, йому знадобляться додаткові люди та боєприпаси", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 березня військовий кореспондент і блогер Богдан Мірошников повідомив, що ЗСУ мають успіхи в Торецьку, а ЗС РФ проводять контратаки.
11 березня Forbes розповіло про причини вдалих дій ЗСУ в Торецьку.