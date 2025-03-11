Не піддаються РЕБ: Forbes розповіло про причини вдалих дій ЗСУ в Торецьку

Новітній український дрон UAS SETH не "посадять" перешкоди, генеровані російськими засобами РЕБ, написали журналісти. БпЛА здатен нести 4,5 кг вибухівки.

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Збройні сили України отримали новий безпілотник UAS SETH, після появи якого на лінії фронту на Донбасі погіршилась ситуація для Збройних сил Російської Федерації у місті Торецьк. Росіяни у лютому повідомили про окупацію міста з колись 30-тисячним населенням, але тепер змушені звідти відступати. Про ситуацію в Торецьку і про те, як на це вплинули дрони UAS SETH, написало видання Forbes.

Forbes нагадало, що ЗС РФ воювали за Торецьк вісім місяців, майже взяли під контроль в лютому 2025 року, а вже в березні почали відступати. До відступу їх змусили бійці 12 бригади Нацгвардії та інші підрозділи Сил оборони. Наступ українців відбувається у напрямку вулиць Дружба (у центральному районі) та вулиці Будівельників (на півдні). Автор статті пояснив, яку перевагу мають українці, — це дрони. Ідеться про новітню модель — UAS SETH, приклад застосування якої показала 12 бригада НГУ.

"Українські збройні сили мають одну ключову перевагу на більшості ділянок 800-мильної лінії фронту, що проходить через південь і схід України до Курської області на заході Росії: їхні безпілотники", — написав він.

Видання розповіло про характеристики безпілотника UAS SETH:

має гвинтовий привід;

несе вибухівку вагою 10 фунтів (4,5 кг);

багатоканальний приймач GPS, стійкий до перешкод;

передає відео операторам БпЛА (ймовірно).

"Його автономність ускладнює його знешкодження — хіба що просто збити його", — підсумувало Forbes.

ЗСУ мають успіхи під Торецьком, а також зупинили наступ ЗС РФ під Покровськом, ідеться у статті. Також пояснюється, чому росіяни для атак використовують мотоцикли: бо сподіваються втекти від безпілотників, які легко наздоганяють повільні бронемашини. Втім, Forbes зауважило, що українці потерпають від зворотної ситуації в Курській області. Коли "[ЗСУ] атакують високотехнологічні безпілотники, то вони відступають", написало видання.

Бої на Донбасі — як діють UAS SETH під Торецьком

Зазначимо, Фокус писав про застосування новітніх дронів UAS SETH, які надійшли 12 бригаді НГУ. На відео з Торецького напрямку видно, як безпілотник летить над невказаною місцевістю, корегує траєкторію та врізається у російську вантажівку, яка стоїть на майданчику між деревами та будинками. Партія дронів, випущених українськими виробниками, надійшла від фонду "Повернись живим". Стверджується, що БпЛА легко застосовувати і він працює повністю автономно.

Бої на Донбасі — дрон UAS SETH у 12 бригади НГУ Фото: Полк "Азов"

Тим часом блогер та військовий журналіст Богдан Мірошников 10 березня підтвердив, що ситуація під Торецьком змінюється на користь Сил оборони. З його слів, українські підрозділи вибили росіян з мікрорайону Забалки на південних околицях, а ЗС РФ ведуть бої, щоб повернути втрачені позиції.

Нагадуємо, видання The Telegraph розповіло про те, як ЗСУ навчились протистояти російським керованим авіабомбам.