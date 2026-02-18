Контрнаступ 2023 року провалився, бо Зеленський не виділив достатньо ресурсів, — Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що між ним та Володимиром Зеленським виникали суперечки. Зокрема, він звинуватив президента в провалі контрнаступу.

За словами Залужного, він розробив план контрнаступу разом з військовими НАТО. Про це він сказав у інтерв'ю AP.

Головнокомандувач розповів, що напруженість між ним та Зеленським виникла ще в 2022 році, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії.

При цьому ця криза відносин була недовготривалою, однак Зеленський та Залужний продовжували мати непорозуміння щодо військової стратегії, яку хотів впроваджувати президент.

Конфлікт Зеленського та Залужного через контрнаступ ЗСУ

Особливо гострим вийшла суперечка через контрнаступ ЗСУ 2023 року, зазначив Залужний. За його словами, план тієї атаки було розроблено спільно з посадовцями НАТО.

Однак Зеленський та інші українські чиновники не виділили достатню кількість ресурсів.

Першочерговий план полягав у тому, щоб весь контрнаступ був сконцентрований воєдино: для удару на Запорізькому наступу. Метою контрнаступу було повернення окупованої Запорізької області, зокрема, Запорізької АЕС, а також перерізати сухопутний коридор РФ, досягнувши Азовського моря.

Залужний наголошує, що цей план вимагав значної кількості військ, а також тактичні несподіванки.

Замість цього українські сили були розпорошені по великій території, що призвело до зменшення ударної сили ЗСУ та провалу контрнаступу.

Версію Залужного щодо того, що контрнаступ відхилився від початкового плану, підтвердили два західні представники оборонного відомства, які говорили на умовах анонімності.

В AP нагадали, що контрнаступ ЗСУ 2023 року викликав широку критику з боку військових експертів за те, що він був надто амбітним і розпочався занадто пізно, що дало російським військам час для зміцнення позицій.

Нагадаємо, що Україна відвоювала 201 квадратний кілометр території за кілька днів, скориставшись перебоями в роботі Starlink у російських військах.

Раніше повідомлялося, що причиною відставки головкома ЗСУ Валерія Залужного стала його відмова дотримуватися рекомендацій США щодо проведення контрнаступу.

