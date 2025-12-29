Залужний хоче звільнитися з посади посла у Британії і повернутись до Києва, — NV

Інсайдери кажуть, що колишній головком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний може залишити дипломатичну посаду на початку січня. Сам Залужний наразі ці повідомлення не коментував.

Про нібито наміри Валерія Залужного звільнитися з посади посла повідомляє Radio NV із посиланням на чотири джерела в дипломатичних і політичних колах. За словами наближених до Офісу президента інсайдерів, посол у Великій Британії озвучив президенту України Володимиру Зеленському своє бажання подати у відставку кілька тижнів тому, коли відвідував Київ.

"Вони з президентом обговорювали різні посади для Залужного, від прем'єра — до голови Офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив", — сказали джерела.

Інші інсайдери повідомили журналістам, що Залужний нібито певний час думав про посаду посла у Сполучених Штатах Америки чи головнокомандувача Збройних сил України, проте наразі рішень щодо цього не ухвалено, а заміна посла у США не планується.

"Ймовірно, Залужний хоче повернутись до Києва, він може оголосити про це вже 4−5 січня наступного року, якщо нічого не вплине на його рішення", — сказало журналістам одне з джерел.

Сам Залужний і пресслужба посольства України у Великій Британії на момент публікації новини не коментували інформацію Radio NV.

Звільнення Валерія Залужного з ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я 8 травня та призначив послом у Великій Британії 9 травня. До того указ про відставку генерала Залужного з посади головкома ЗСУ президент підписав 8 лютого.

Нагадаємо, на форумі 16 грудня Валерій Залужний попереджав, що після перемир'я Україні може загрожувати громадянська війна, якщо влада нехтуватиме адаптацією ветеранів бойових дій.

8 жовтня колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відповів на чутки про плани балотуватися на виборах. Він наголосив, що не створює політичної команди, а поки триває війна, вибори в Україні проводити неможливо.