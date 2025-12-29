Залужный хочет уволиться с должности посла в Британии и вернуться в Киев, — NV

Инсайдеры говорят, что бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может покинуть дипломатическую должность в начале января. Сам Залужный пока эти сообщения не комментировал.

О якобы намерениях Валерия Залужного уволиться с должности посла сообщает Radio NV со ссылкой на четыре источника в дипломатических и политических кругах. По словам приближенных к Офису президента инсайдеров, посол в Великобритании озвучил президенту Украины Владимиру Зеленскому свое желание подать в отставку несколько недель назад, когда посещал Киев.

"Они с президентом обсуждали разные должности для Залужного, от премьера — до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил", — сказали источники.

Другие инсайдеры сообщили журналистам, что Залужный якобы некоторое время думал о должности посла в Соединенных Штатах Америки или главнокомандующего Вооруженных сил Украины, однако пока решений по этому поводу не принято, а замена посла в США не планируется.

"Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4-5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение", — сказал журналистам один из источников.

Сам Залужный и пресс-служба посольства Украины в Великобритании на момент публикации новости не комментировали информацию Radio NV.

Увольнение Валерия Залужного из ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья 8 мая и назначил послом в Великобритании 9 мая. До этого указ об отставке генерала Залужного с должности главкома ВСУ президент подписал 8 февраля.

Напомним, на форуме 16 декабря Валерий Залужный предупреждал, что после перемирия Украине может грозить гражданская война, если власть будет пренебрегать адаптацией ветеранов боевых действий.

8 октября бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный ответил на слухи о планах баллотироваться на выборах. Он подчеркнул, что не создает политической команды, а пока идет война, выборы в Украине проводить невозможно.