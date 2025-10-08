"Моя позиция неизменна": Залужный рассказал, планирует ли баллотироваться на выборах

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что не создает политической команды и не планирует участвовать в выборах во время войны. Дипломат подчеркнул, что информация о его политических планах является неправдивой.

В публикации Валерий Залужный раскритиковал украинские медиа за распространение непроверенных сообщений, которые, по его словам, созвучны с российской пропагандой.

"Очень жаль, что имея возможность проверять информацию, именно отечественные медиа моментально разносят фейки в воюющей стране", — заявил бывший главнокомандующий.

Он добавил, что такое поведение СМИ лишь способствует дезинформации, вместо того чтобы объяснять гражданам стратегию, необходимую для возможности проведения выборов в будущем.

"Жаль, что именно наши СМИ не доносят до граждан Украины стратегию, в результате которой мы получим хотя бы возможность проведения самих выборов", — отметил Залужный.

Он подчеркнул, что не признает проведение выборов во время войны и не имеет никакого отношения к любым политическим силам или организациям.

"Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой", — подчеркнул военный.

Залужный также призвал граждан сообщать правоохранительным органам о любых попытках использовать его имя для политических целей. Он заверил, что его позиция остается неизменной — служить государству, пока идет война.

"Пока у меня есть возможность служить государству — я буду это делать. Моя позиция неизменна: пока идет война, выборы в Украине в ее государственные органы невозможны", — подчеркнул Валерий Залужный.

Бывший главнокомандующий также предупредил, что враг использует информационные технологии для раскола украинского общества.

"Враг, не одержав победу на фронте, как и 100 лет назад, использует современные возможности — анонимные источники, боты и медиа — чтобы распылить наше общество и готовить нас к выборам, но в государственную думу страны, которая нас убивает", — заявил он.

Как сообщалось ранее, Валерий Залужный покинул пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины в 2024 году. После этого он занял дипломатическую должность посла Украины в Великобритании.

