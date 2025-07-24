"Заедет в красных красивых штанах": Залужный высказался о миротворцах в Украине после войны

Экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поставил под сомнение, что в размещении международного контингента есть какой-то смысл. Однако он отметил, что здесь важен другой нюанс — политический.

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"Лучше было не задавать мне этот вопрос. Потому что, особенно что касается этих вот контингентов и так далее, я еще раз повторюсь, что войны 24 февраля 2022 года не будет. Мы о каком контингенте ведем речь? Контингент, который может отбить 500 дронов над Киевом? Или контингент, который сюда заедет в красных красивых штанах? Так какой от него смысл? То есть, от него нет, видимо, смысла?" — сказал Залужный в интервью на YouTube-канале "LB live" от 23 июля.

Бывший главнокомандующий подчеркнул, что нужны способности, чтобы обеспечить соблюдение мира. На сегодня, по его словам, эти возможности — "очень и очень ограничены".

"Поэтому я бы смотрел достаточно скептически на этот вопрос с точки зрения практической реализации", — отметил он.

Однако, как пояснил Залужный, с политической точки зрения даже заявления о готовности отправить свой контингент — это "очень хорошо". Он добавил, что речь идет о поддержке, которую можно измерить совсем другими мерилами, чем практическое обезвреживание дронов над Киевом.

Напомним, в Bloomberg со ссылкой на источники информировали, что США отказываются предоставить средства ПВО для поддержки "сил сдерживания", которые Великобритания и Франция планируют разместить в Украине после окончания войны. Европейцы пришли к выводу, что президент Дональд Трампа не предоставит гарантий, к которым стремились. Однако они надеются на разведданные и наблюдение за границей с Россией.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что пока Европа "далека от разговоров о развертывании войск в Украине", так как имеет более приоритетные задачи. В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони заверила, что страна "открыта к присоединению к любому международному формату, направленному на прекращение войны".

Спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщал, что так называемые "силы устойчивости" думают разместить "вне зоны досягаемости" для России — к западу от Днепра. В то же время на восток от реки, по его словам, можно направить миротворцев с участием определенной третьей страны. В Польше отреагировали на это заявление, категорически заверив, что польских солдат в Украине не будет.