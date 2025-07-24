"Заїде в червоних гарних штанах": Залужний висловився про миротворців в Україні після війни

Ексголовнокомандувач ЗСУ і посол України у Великій Британії Валерій Залужний поставив під сумнів, що у розміщенні міжнародного контингенту є якийсь сенс. Однак він наголосив, що тут важливий інший нюанс — політичний.

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"Краще було не задавати мені це питання. Тому що, особливо що стосується оцих от контингентів і так далі, я ще раз повторюся, що війни 24 лютого 2022 року не буде. Ми про який контингент ведемо мову? Контингент, який може відбити 500 дронів над Києвом? Чи контингент, який сюди заїде в червоних гарних штанах? То який від нього сенс? Тобто, від нього немає, мабуть, сенсу?" — сказав Залужний в інтерв’ю на YouTube-каналі "LB live" від 23 липня.

Колишній головнокомандувач наголосив, що потрібні спроможності, щоб забезпечити дотримання миру. На сьогодні, з його слів, ці спроможності — "дуже й дуже обмежені".

"Тому я б дивився досить скептично на оце питання з точки зору практичної реалізації", — зазначив він.

Однак, як пояснив Залужний, з політичного погляду навіть заяви про готовність відправити свій контингент — це "дуже добре". Він додав, що йдеться про підтримку, яку можна виміряти зовсім іншими мірилами, ніж практичне знешкодження дронів над Києвом.

Нагадаємо, у Bloomberg з посиланням на джерела інформували, що США відмовляються надати засоби ППО для підтримки "сил стримування", які Велика Британія і Франція планують розмістити в Україні після закінчення війни. Європейці дійшли висновку, що президент Дональд Трампа не надасть гарантій, яких прагнули. Однак вони сподіваються на розвіддані та спостереження за кордоном з Росією.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що поки Європа "далека від розмов про розгортання військ в Україні", адже має пріоритетніші завдання. Водночас прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запевнила, що країна "відкрита до приєднання до будь-якого міжнародного формату, спрямованого на припинення війни".

Спецпредставник президента США Кіт Келлог повідомляв, що так звані "сили стійкості" думають розмістити "поза зоною досяжності" для Росії — на захід від Дніпра. Водночас на схід від річки, з його слів, можна направити миротворців за участю певної третьої країни. У Польщі відреагували на цю заяву, категорично запевнивши, що польських солдатів в Україні не буде.