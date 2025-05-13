Поза досяжністю РФ: Келлог розповів, де союзники можуть розмістити миротворців в Україні

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Вашингтон обговорює розміщення європейських миротворців в Україні на захід від Дніпра після досягнення повного припинення вогню.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу FoxNews 13 травня.

За його словами, Штати обговорюють розміщення в Україні "сил стійкості" (resilience force) для підтримування миру. Проте вони будуть розташовані на відстані від кордону з Росією.

"Ідеться про британців, французів, а також німців, а тепер і поляків, які розмістять сили на захід від Дніпра, поза зоною досяжності", — розповів Келлог.

На схід від річки можуть розміститися "миротворчі сили" за участю певної третьої країни, додав Келлог. За словами спецпредставника США, це дозволило б "фактично контролювати припинення вогню".

Миротворці в Україні: що відомо

Президент Франції Емманюель Макрон 16 березня повідомляв, що кілька європейських і неєвропейських країн висловили бажання приєднатися до коаліції для розгортання військ в Україні.

Видання The Telegraph 28 квітня з посиланням на таємне листування між міністром оборони Британії Джоном Гілі та главою Міноборони тіньового кабінету Джеймсом Картліджем писало, що Велика Британія хоче відправити в Україну інструкторів, а не бойові частини.

Журналісти The Times з посиланням на неназвані джерела та розмови між міністрами оборони та військовими керівниками Європи щодо "коаліції охочих" 30 квітня писали, що країни Європи не можуть зібрати миротворців для України, оскільки європейські армії недостатньо укомплектовані та їм бракує фінансування.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 2 квітня заявляв, що Польща не відправить миротворців до України, бо це дасть російським пропагандистам привід говорити, що Варшава хоче "поділити" українські землі з Кремлем.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог, за даними неназваних джерел Reuters, візьме участь у переговорах щодо війни України та РФ у Стамбулі 15 травня.