Навіть 25 000 буде важко: Європа не може зібрати миротворців для України, — The Times

Європейським країнам буде складно розмістити 25 000 миротворців в Україні після завершення війни, а сподівання щодо створення сил стримування, які налічуватимуть 64 000 європейських військовослужбовців, за словами інсайдерів, навряд чи справдяться.

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Про це пише The Times з посиланням на неназвані джерела та розмови між міністрами оборони та військовими керівниками Європи щодо "коаліції охочих".

За словами джерел видання, армії Європи недостатньо фінансовані та укомплектовані, щоб колективно зібрати 25 000 військовослужбовців-миротворців для розміщення в Україні.

Начальник штабу оборони Великої Британії, адмірал сер Тоні Радакін звернувся до європейських колег із проханням зібрати 64-тисячне миротворче військо на випадок укладення мирної угоди в російсько-українській війні. Велика Британія заявила про готовність направити 10 000 військових, однак на наступних зустрічах європейські міністри оборони сказали, що "немає жодних шансів" досягти озвученої кількості, і навіть місія кількістю у 25 000 потребуватиме суттєвих спільних зусиль, повідомило джерело, знайоме з переговорами у Брюсселі після зустрічі "коаліції охочих" 10 квітня.

Союзники зазначили, що з урахуванням ротацій протягом 2 років для підтримування миротворчих сил кількістю у 64 000 осіб знадобиться загалом 256 000 військовослужбовців, кажуть інсайдери.

"У Росії 800 000 [військовослужбовців]. Дозвольте мені сказати вам ось що: якщо ми не можемо зібрати навіть 64 000, це не виглядає слабким — це так і є слабким", — передали джерела слова міністерки оборони Литви Довіле Шакалієне.

Крім того, за словами джерел, Польща, Іспанія та Італія відмовилися направляти своїх солдатів, а Естонія та Фінляндія стурбовані тим, що розміщення миротворців в Україні "розмиє" їхню власну прикордонну оборону. Франція при цьому пообіцяла надати приблизно ту ж кількість військових, що і Велика Британія, тобто від 5 000 до 10 000. За інформацією джерела, пов'язаного з обговореннями питання у Великій Британії, Фінляндія та Німеччина загалом висловлюються проти розміщення в Україні сухопутних військ, однак Берлін повністю не відкидає таке рішення.

Розміщення миротворців в Україні: що відомо

Президент України Володимир Зеленський 20 березня розповів подробиці розміщення миротворців в Україні. Він зазначав, що деякі з країн висловили готовність розмістити своїх військовослужбовців лише у великих містах, однак були й такі, що погодилися відправити миротворчі місії на державний кордон і на море.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий 20 березня пояснив, коли з'явиться військовий контингент в Україні. За його словами, союзники з "коаліції охочих" очікують на завершення війни в Україні, і після цього розпочнуться переміщення миротворчих сил.

Після саміту лідерів "коаліції охочих", до якої входить 31 країна, 27 квітня Володимир Зеленський сказав, що українська влада протягом 7-10 днів підготує для лідерів західних країн план розгортання військового контингенту. Він зазначив, що присутність миротворчих військ із країн-союзників буде однією з гарантій тривалого миру.

Видання The Telegraph 28 квітня писало з посиланням на таємне листування між міністром оборони Британії Джоном Гілі та главою Міноборони тіньового кабінету Джеймсом Картліджем, що Велика Британія хоче відправити в Україну лише військових інструкторів, які не братимуть участі у бойових діях в разі повторної агресії РФ.