Даже 25 000 будет трудно: Европа не может собрать миротворцев для Украины, — The Times

Европейским странам будет сложно разместить 25 000 миротворцев в Украине после завершения войны, а надежды по созданию сил сдерживания, которые будут насчитывать 64 000 европейских военнослужащих, по словам инсайдеров, вряд ли оправдаются.

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Об этом пишет The Times со ссылкой на неназванные источники и разговоры между министрами обороны и военными руководителями Европы относительно "коалиции желающих".

По словам источников издания, армии Европы недостаточно финансированы и укомплектованы, чтобы коллективно собрать 25 000 военнослужащих-миротворцев для размещения в Украине.

Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин обратился к европейским коллегам с просьбой собрать 64-тысячное миротворческое войско на случай заключения мирного соглашения в российско-украинской войне. Великобритания заявила о готовности направить 10 000 военных, однако на последующих встречах европейские министры обороны сказали, что "нет никаких шансов" достичь озвученного количества, и даже миссия количеством в 25 000 потребует существенных совместных усилий, сообщил источник, знакомый с переговорами в Брюсселе после встречи "коалиции желающих" 10 апреля.

Союзники отметили, что с учетом ротаций в течение 2 лет для поддержания миротворческих сил количеством в 64 000 человек понадобится всего 256 000 военнослужащих, говорят инсайдеры.

"У России 800 000 [военнослужащих]. Позвольте мне сказать вам вот что: если мы не можем собрать даже 64 000, это не выглядит слабым — это так и есть слабым", — передали источники слова министра обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Кроме того, по словам источников, Польша, Испания и Италия отказались направлять своих солдат, а Эстония и Финляндия обеспокоены тем, что размещение миротворцев в Украине "размоет" их собственную пограничную оборону. Франция при этом пообещала предоставить примерно то же количество военных, что и Великобритания, то есть от 5 000 до 10 000. По информации источника, связанного с обсуждениями вопроса в Великобритании, Финляндия и Германия в целом высказываются против размещения в Украине сухопутных войск, однако Берлин полностью не отвергает такое решение.

Размещение миротворцев в Украине: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта рассказал подробности размещения миротворцев в Украине. Он отмечал, что некоторые из стран выразили готовность разместить своих военнослужащих только в крупных городах, однако были и такие, которые согласились отправить миротворческие миссии на государственную границу и на море.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий 20 марта объяснил, когда появится военный контингент в Украине. По его словам, союзники из "коалиции желающих" ожидают завершения войны в Украине, и после этого начнутся перемещения миротворческих сил.

После саммита лидеров "коалиции желающих", в которую входит 31 страна, 27 апреля Владимир Зеленский сказал, что украинские власти в течение 7-10 дней подготовят для лидеров западных стран план развертывания военного контингента. Он отметил, что присутствие миротворческих войск из стран-союзников будет одной из гарантий длительного мира.

Издание The Telegraph 28 апреля писало со ссылкой на тайную переписку между министром обороны Великобритании Джоном Гили и главой Минобороны теневого кабинета Джеймсом Картлиджем, что Великобритания хочет отправить в Украину только военных инструкторов, которые не будут участвовать в боевых действиях в случае повторной агрессии РФ.