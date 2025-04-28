Сокращенные планы: Британия хочет отправить в Украину только инструкторов, а не боевые части

Военные Великобритании, которые могут появиться на территории Украины, не будут участвовать в боевых действиях. Поэтому британцы не бояться судебного преследования, которое захотела бы устроить Российская Федерация. Ранее планировалось, что они появятся в трех крупных городах, а теперь — в других регионах.

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О западных войсках в Украине и о "коалиции желающих" написало издание The Telegraph.

The Telegraph получило тайную переписку между министром обороны Британии Джоном Хили и главой Минобороны теневого кабинета Джеймсом Картлиджем. Картлидж написал Хили об угрозе со стороны Европейского суда по защите прав человека (ЕСПЧ), которая появится после отправки британских войск в Украину. Он предложил временно выйти из ЕСПЧ и этим защитить британцев. В ответ Хили "успокоил", уточнив, что британские войска не будут воевать, а будут работать инструкторами, говорится в статье.

"В письме Хили сказал, что планирование было сосредоточено на помощи Украине "восстановить вооруженные силы, способные сдерживать будущую российскую агрессию", — привело издание фрагмент письма.

Теневой министр обороны объяснял, что россияне умеют использовать западные институты в свою пользу и могут "завалить" исками ЕСПЧ и лондонские суды. Хили подчеркнул, что военные Британии будут находиться далеко от мест боев. При этом они будут четко придерживаться норм международного законодательства, заверил чиновник.

"Британия уделит должное внимание положениям ЕСПЧ при разработке деталей коалиции добровольного развертывания. Теперь ожидается, что британские войска будут размещены на западе страны, вдали от границ, и в основном будут обеспечивать обучение", — написало The Telegraph.

Также появились другие детали "сокращенных планов коалиции желающих", которые, вероятно, присоединятся к обороне Украины. Указано, что воздушные и морские силы все же будут защищать "воздушное пространство и территориальные воды".

The Telegraph не предоставило скриншотов или фото переписки между Хили и Картлиджем в подтверждение информации о статусе британских войск в Украине.

Переговоры о завершении войны и западные войска

Отметим, в марте-феврале украинские партнеры начали формировать так называемую "коалицию желающих". В коалицию приглашались страны, которые могут предоставить военных для сохранения мира в Украине после завершения войны. Согласно планам, опубликованным в медиа, западный контингент мог появиться в Кривом Роге, Днепре и Полтаве и должен был наладить защиту важных инфраструктурных объектов. Кроме того, предусматривалась защита воздуха с помощью авиации, которая патрулировала бы между Польшей и Румынией. Еще один пункт плана — появление западного флота, который занимался бы разминированием в Черном море.

При этом РФ не раз реагировала на возможность появления западных войск в Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в таком случае западные страны будут считаться участниками войны и в отношении их будут приняты соответствующие меры.

Напоминаем, 28 февраля Фокус писал о словах президента США Дональда Трампа, который предложил президенту РФ Владимиру Путину завершить войну и вернуться к нормальной жизни.