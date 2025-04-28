Скорочені плани: Британія хоче відправити в Україну лише інструкторів, а не бойові частини

Військові Великої Британії, які можуть з'явитись на території України, не будуть брати участь у бойових діях. Тому британці не боятимуться судового переслідування, яке захотіла б влаштувати Російська Федерація. Раніше планувалося, що вони перебуватимуть у трьох великих містах, а тепер — в інших регіонах.

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Про західні війська в Україні та про "коаліцію охочих" написало видання The Telegraph.

The Telegraph отримало таємне листування між міністром оборони Британії Джоном Гілі та главою Міноборони тіньового кабінету Джеймсом Картліджем. Картлідж написав Гілі про загрозу з боку Європейського суду з захисту прав людини (ЄСПЛ), яка з'явиться після відправи британських військ в Україну. Він запропонував тимчасово вийти з ЄСПЛ і цим захистити британців. У відповідь Гілі "заспокоїв", уточнивши, що британські війська не воюватимуть, а працюватимуть інструкторами, ідеться у статті.

"У листі Гілі сказав, що планування було зосереджено на допомозі Україні "відновити збройні сили, здатні стримувати майбутню російську агресію", — навело видання фрагмент листа.

Тіньовий міністр оборони пояснював, що росіяни уміють використовувати західні інституції на свою користь і можуть "завалити" позовами ЄСПЛ та лондонські суди. Гілі наголосив, що військові Британії перебуватимуть далеко від місць боїв. При цьому вони чітко дотримуватимуться норм міжнародного законодавства, запевнив посадовець.

"Британія приділить належну увагу положенням ЄСПЛ під час розробки деталей коаліції добровільного розгортання. Тепер очікується, що британські війська будуть розміщені на заході країни, далеко від кордонів, і в основному забезпечуватимуть навчання", — написало The Telegraph.

Також з'явились інші деталі "скорочених планів коаліції охочих", які, ймовірно, долучаться до оборони України. Вказано, що повітряні та морські сили все ж будуть захищати "повітряний простір і територіальні води України".

The Telegraph не надало скриншотів або фото листування між Гілі та Картліджем на підтвердження інформації про статус британських військ в Україні.

Переговори щодо завершення війни та західні війська

Зазначимо, у березні-лютому українські партнери почали формувати так звану "коаліцію охочих". В коаліцію запрошувались країни, які можуть надати військових для збереження миру в Україні після завершення війни. Згідно з планами, які з'явились у медіа, західний контингент міг з'явитись у Кривому Розі, Дніпрі та Полтаві і мав налагодити захист важливих інфраструктурних об'єктів. Крім того, передбачався захист повітря за допомогою авіації, яка патрулювала б між Польщею та Румунією. Ще один пункт плану — поява західного флоту, який займався б розмінуванням у Чорному морі.

При цьому РФ не раз реагувала на можливість появи західних військ в Україні. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що у такому випадку західні країни вважатимуться учасниками війни й щодо них вживатимуть відповідних заходів.

Нагадуємо, 28 лютого Фокус писав про слова президента США Дональда Трампа, який запропонував президенту РФ Володимиру Путіну завершити війну та повернутись до нормального життя.